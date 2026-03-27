３月２６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
矢内 久子さん（90歳）常磐藤原町机田 ３月29日よりかげつ斎苑 湯本
志賀 孝子さん（89歳）常磐藤原町名高儀 ３月28日よりあいばるホール磐城会館
佐藤キミエさん（79歳）四倉町玉山字宿 ３月28日よりJA葬祭ラポール四倉
久野 年明さん（92歳）金山町東台 ３月27日よりアルコ会館 勿来
小林 重之さん（85歳）四倉町字梅ケ丘南 ３月30日よりJA葬祭ラボール四倉
小野 文喜さん（90歳）田人町黒田字大久保 ３月28日よりアルコ会館 勿来
佐藤 正一さん（90歳）三和町差塩字大沢 ３月28日よりJA葬祭ラボール三和
國兼 睦子さん（79歳）常磐上湯長谷町堀ノ内 ３月28日より吉成斎苑 花の葬送
藤森 良子さん（88歳）小名浜大原六反田町 ３月27日よりさがみ葬斎会館 いわき
片寄 敬司さん（88歳）好間町下好間 ３月23日よりライフケア平会堂
高津 司郎さん（90歳）小名浜港ヶ丘 ３月24日よりライフケア小名浜会堂
ＡＩで編集を行いました。
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志賀 孝子さん（89歳）常磐藤原町名高儀 ３月28日よりあいばるホール磐城会館
佐藤キミエさん（79歳）四倉町玉山字宿 ３月28日よりJA葬祭ラポール四倉
久野 年明さん（92歳）金山町東台 ３月27日よりアルコ会館 勿来
小林 重之さん（85歳）四倉町字梅ケ丘南 ３月30日よりJA葬祭ラボール四倉
小野 文喜さん（90歳）田人町黒田字大久保 ３月28日よりアルコ会館 勿来
佐藤 正一さん（90歳）三和町差塩字大沢 ３月28日よりJA葬祭ラボール三和
國兼 睦子さん（79歳）常磐上湯長谷町堀ノ内 ３月28日より吉成斎苑 花の葬送
藤森 良子さん（88歳）小名浜大原六反田町 ３月27日よりさがみ葬斎会館 いわき
片寄 敬司さん（88歳）好間町下好間 ３月23日よりライフケア平会堂
高津 司郎さん（90歳）小名浜港ヶ丘 ３月24日よりライフケア小名浜会堂
ＡＩで編集を行いました。
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