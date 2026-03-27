３月２６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

矢内 久子さん（90歳）常磐藤原町机田 ３月29日よりかげつ斎苑 湯本志賀 孝子さん（89歳）常磐藤原町名高儀 ３月28日よりあいばるホール磐城会館佐藤キミエさん（79歳）四倉町玉山字宿 ３月28日よりJA葬祭ラポール四倉久野 年明さん（92歳）金山町東台 ３月27日よりアルコ会館 勿来小林 重之さん（85歳）四倉町字梅ケ丘南 ３月30日よりJA葬祭ラボール四倉小野 文喜さん（90歳）田人町黒田字大久保 ３月28日よりアルコ会館 勿来佐藤 正一さん（90歳）三和町差塩字大沢 ３月28日よりJA葬祭ラボール三和國兼 睦子さん（79歳）常磐上湯長谷町堀ノ内 ３月28日より吉成斎苑 花の葬送藤森 良子さん（88歳）小名浜大原六反田町 ３月27日よりさがみ葬斎会館 いわき片寄 敬司さん（88歳）好間町下好間 ３月23日よりライフケア平会堂高津 司郎さん（90歳）小名浜港ヶ丘 ３月24日よりライフケア小名浜会堂ＡＩで編集を行いました。