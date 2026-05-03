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お悔やみ

５月２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

栗原　和子さん（78歳）勿来町白米林ノ中 ５月３日よりアルコ会館 勿来
鷺　　繁代さん（84歳）植田町中央 ５月７日よりあいばるホールアデイ勿来会館
草野　秀子さん（73歳）内郷内町堤田 ５月６日よりあいばるホール磐城会館
蛭田　都克さん（85歳）沼部町鹿野 ５月５日よりJA葬祭ラボール錦
新妻二三夫さん（89歳）小名浜住吉字長泥 4月30日よりライフケア小名浜会堂
大越みゆきさん（52歳）常磐上湯長谷町 ５月６日より妙覚寺

平澤　　隆さん（96歳）高萩市高浜町 ４月27日よりあいばるファミリーホール高萩館
大平　淺子さん（101歳）北茨城市大津町北町 ５月３日よりアルコ会館 北茨城
海老根勝弥さん（63歳）高萩市高浜町 4月30日より自宅
渡邉　富子さん（76歳）双葉郡富岡町本町一丁目 ５月５日よりさがみ葬斎会館 いわき
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