１月２８日（お悔やみ情報）

佐々木 親さん（79歳）小名浜諏訪町 １月30日よりあいばるホール泉会館三原 昌慶さん（79歳）中央台飯野 １月25日よりアルコ会館 いわき木田 幸子さん（92歳）常磐白鳥町坂下 １月30日よりかげつ斎苑 湯本四條 眞樹さん（69歳）平北白土字宮前 １月29日よりJA葬祭ラポール平笠井 英子さん（92歳）平 １月26日よりライフケア平会堂矢吹八重子さん（83歳）久之浜町金ヶ沢字藪下 １月30日よりいわき迎賓館 さがみ典礼瀧 正行さん（82歳）泉町 １月28日よりあいばるファミリーホール泉館滝口 政彦さん（63歳）常磐関船町 ２月５日より葬祭ホール 堀坂會館藤田 宗之さん（71歳）常磐湯本町吹谷 １月26日より（家族葬にて執行）

早水さた子さん（97歳）北茨城市中郷町下桜井 １月25日よりあいばるファミリーホール中郷館

夏井 キヨさん（93歳）北茨城市大津町 １月29日よりアルコ会館北茨城

