福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

４月２０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

田中　泰一さん（87歳）小名浜玉川町東　４月21日よりあいばるホール泉会館
草野ツネ子さん（94歳）小川町高萩字前川原　４月21日よりJA葬祭ラポール
小島　重光さん（93歳）平泉崎字前原　４月21日よりJA葬祭ラボールかべや
只野千代子さん（86歳）泉ヶ丘二丁目　４月20日より家族葬ホール 家族物語 泉
草野　秀臣さん（78歳）内郷宮町代　４月18日よりさがみ内郷斎場
根本　靜子さん（92歳）錦町蒲田　４月23日よりあいばるホールアデイ勿来会館
堀　ミツ子さん（88歳）中央台飯野二丁目　４月17日よりさがみ葬斎会館いわき
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP