４月２０日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。



草野ツネ子さん（94歳）小川町高萩字前川原 ４月21日よりJA葬祭ラポール

小島 重光さん（93歳）平泉崎字前原 ４月21日よりJA葬祭ラボールかべや

只野千代子さん（86歳）泉ヶ丘二丁目 ４月20日より家族葬ホール 家族物語 泉

草野 秀臣さん（78歳）内郷宮町代 ４月18日よりさがみ内郷斎場

根本 靜子さん（92歳）錦町蒲田 ４月23日よりあいばるホールアデイ勿来会館

堀 ミツ子さん（88歳）中央台飯野二丁目 ４月17日よりさがみ葬斎会館いわき

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