４月２３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 木田 増男さん(85歳)
- 住所
- 平下大越字細田
- 喪主
- 木田 テイ子さん
- 告別式
- 26日、リリーブホールかべや ※花環は辞退
小松崎 崇さん（82歳）錦町作戰 ４月25日よりあいばるホールアデイ勿来会館
木内シマ子さん（89歳）山田町井上 ４月24日よりアルコ会館 勿来
小川 スイさん（84歳）小名浜大原字北君ヶ塚 ４月21日よりライフケア小名浜会堂
秋元 満子さん（87歳）勿来町四沢長塚 ４月24日よりセレモニーホールしんえい
神永 俊雄さん（86歳）高萩市大字下手綱 ４月21日よりあいばるファミリーホール高萩館
木内シマ子さん（89歳）山田町井上 ４月24日よりアルコ会館 勿来
小川 スイさん（84歳）小名浜大原字北君ヶ塚 ４月21日よりライフケア小名浜会堂
秋元 満子さん（87歳）勿来町四沢長塚 ４月24日よりセレモニーホールしんえい
神永 俊雄さん（86歳）高萩市大字下手綱 ４月21日よりあいばるファミリーホール高萩館
上田 勝則さん（72歳）高萩市下手綱 ４月26日よりあいばるホール高萩会館
山崎 寿行さん（79歳）日立市小木津町 ４月21日よりあいばるホール磯原会館
佐藤 房子さん（96歳）高萩市下手綱 ４月21日よりあいばるファミリーホール中郷館
須田タミヨさん（90歳）北茨城市磯原町本町 ４月20日よりあいばるホール磯原会館
松川ヤエノさん（82歳）北茨城市平潟町 ４月21日よりあいばるファミリーホール磯原館
菊地紀久枝さん（73歳）北茨城市華川町車 ４月24日よりアルコ会館 中郷
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