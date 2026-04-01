４月２３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

小松崎 崇さん（82歳）錦町作戰 ４月25日よりあいばるホールアデイ勿来会館木内シマ子さん（89歳）山田町井上 ４月24日よりアルコ会館 勿来小川 スイさん（84歳）小名浜大原字北君ヶ塚 ４月21日よりライフケア小名浜会堂秋元 満子さん（87歳）勿来町四沢長塚 ４月24日よりセレモニーホールしんえい

神永 俊雄さん（86歳）高萩市大字下手綱 ４月21日よりあいばるファミリーホール高萩館

上田 勝則さん（72歳）高萩市下手綱 ４月26日よりあいばるホール高萩会館

山崎 寿行さん（79歳）日立市小木津町 ４月21日よりあいばるホール磯原会館

佐藤 房子さん（96歳）高萩市下手綱 ４月21日よりあいばるファミリーホール中郷館

須田タミヨさん（90歳）北茨城市磯原町本町 ４月20日よりあいばるホール磯原会館

松川ヤエノさん（82歳）北茨城市平潟町 ４月21日よりあいばるファミリーホール磯原館

菊地紀久枝さん（73歳）北茨城市華川町車 ４月24日よりアルコ会館 中郷

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