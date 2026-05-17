お悔やみ ５月１６日（お悔やみ情報） 2026.05.17 Post この記事のタイトルとURLをコピーする こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 四倉地区 故人氏名 賀澤 洋子さん(87歳) 住所 四倉町字東三丁目 喪主 賀澤 威さん 告別式 20日、リリーブホールさんえい ※花環辞退 目次 おくやみ情報（いわき市内） 佐藤 好雄さん （84歳） 山名 善也さん （84歳） 松崎 絹子さん （82歳） 草野ミヤ子さん （101歳） 蛭田 幸男さん （53歳） 山野邊新平さん （99歳） 高木 滋さん （77歳） 齊藤 齋さん （86歳） 菅山 吉子さん （82歳） 鈴木 時子さん （91歳） 愛知 恭子さん （77歳） 永山 キヨさん （95歳） おくやみ情報（市外） 鈴木 清さん （89歳） 志賀 誠一さん （91歳） おくやみ情報（いわき市内） 佐藤 好雄さん （84歳） 住所 好間町下好間字鬼越 日程 ５月12日 会場 かげつ斎苑好間 山名 善也さん （84歳） 住所 平中山字柳町 日程 ５月18日 会場 JA葬祭ラボール平 松崎 絹子さん （82歳） 住所 常磐下船尾町居作 日程 ５月12日 会場 家族葬ホール家族物語泉 草野ミヤ子さん （101歳） 住所 三和町上永井字宿下 日程 ５月19日 会場 JA葬祭ラボール平 蛭田 幸男さん （53歳） 住所 植田町西荒田 日程 ５月18日 会場 アルコ会館勿来 山野邊新平さん （99歳） 住所 平北白土 日程 ４月19日 会場 宝国寺 高木 滋さん （77歳） 住所 四倉町字東４丁目 日程 ５月19日 会場 JA葬祭ラボール四倉 齊藤 齋さん （86歳） 住所 泉町字堀ノ内 日程 ５月18日 会場 アルコ会館泉 菅山 吉子さん （82歳） 住所 平南白土 日程 ５月14日 会場 寺院 鈴木 時子さん （91歳） 住所 小川町高萩字上代 日程 ５月20日 会場 JA葬祭ラボール平窪 愛知 恭子さん （77歳） 住所 中央台高久 日程 ５月19日 会場 アルコ会館いわき 永山 キヨさん （95歳） 住所 小名浜南君ヶ塚町 日程 ５月20日 会場 ライフケア小名浜会堂 おくやみ情報（市外） 鈴木 清さん （89歳） 住所 北茨城市大津町北町 日程 ５月17日 会場 アルコ会館北茨城 志賀 誠一さん （91歳） 住所 双葉郡双葉町大字前田字坂下 日程 ５月17日 会場 JA葬祭ラボール平 詳しくはこちら 最新の新聞オンライン