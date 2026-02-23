２月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
荒川 昌枝さん（86歳）平字七軒町 ２月22日よりかげつ斎苑 好間
松田 敏美さん（91歳）平字小太郎町 ２月24日より平キリスト福音教会
星 文子さん（95歳）錦町江栗馬場 ２月25日よりアルコ会館 勿来
渡邉 操子さん（75歳）平泉崎字岸 ２月25日よりＪＡ葬祭ラボールかべや
小川 孝子さん（81歳）添野町 ２月25日よりＪＡ葬祭ラボール錦
木村 稔さん（84歳）好間町小谷作 ２月24日よりかげつ斎苑 好間
志賀トミ子さん（91歳）平中神谷字瀬戸 ２月24日より九品寺檀信徒会館
江尻 和江さん（75歳）茨城県北茨城市磯原町磯原 ２月24日よりあいばるホール磯原会館
