２月２２日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。



松田 敏美さん（91歳）平字小太郎町 ２月24日より平キリスト福音教会

星 文子さん（95歳）錦町江栗馬場 ２月25日よりアルコ会館 勿来

渡邉 操子さん（75歳）平泉崎字岸 ２月25日よりＪＡ葬祭ラボールかべや

小川 孝子さん（81歳）添野町 ２月25日よりＪＡ葬祭ラボール錦

木村 稔さん（84歳）好間町小谷作 ２月24日よりかげつ斎苑 好間

志賀トミ子さん（91歳）平中神谷字瀬戸 ２月24日より九品寺檀信徒会館 荒川 昌枝さん（86歳）平字七軒町 ２月22日よりかげつ斎苑 好間松田 敏美さん（91歳）平字小太郎町 ２月24日より平キリスト福音教会星 文子さん（95歳）錦町江栗馬場 ２月25日よりアルコ会館 勿来渡邉 操子さん（75歳）平泉崎字岸 ２月25日よりＪＡ葬祭ラボールかべや小川 孝子さん（81歳）添野町 ２月25日よりＪＡ葬祭ラボール錦木村 稔さん（84歳）好間町小谷作 ２月24日よりかげつ斎苑 好間志賀トミ子さん（91歳）平中神谷字瀬戸 ２月24日より九品寺檀信徒会館 江尻 和江さん（75歳）茨城県北茨城市磯原町磯原 ２月24日よりあいばるホール磯原会館 ＡＩで編集を行いました。

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン





