福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

２月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

荒川　昌枝さん（86歳）平字七軒町　２月22日よりかげつ斎苑　好間
松田　敏美さん（91歳）平字小太郎町　２月24日より平キリスト福音教会
星　　文子さん（95歳）錦町江栗馬場　２月25日よりアルコ会館　勿来
渡邉　操子さん（75歳）平泉崎字岸　２月25日よりＪＡ葬祭ラボールかべや
小川　孝子さん（81歳）添野町　２月25日よりＪＡ葬祭ラボール錦
木村　　稔さん（84歳）好間町小谷作　２月24日よりかげつ斎苑　好間
志賀トミ子さん（91歳）平中神谷字瀬戸　２月24日より九品寺檀信徒会館

江尻　和江さん（75歳）茨城県北茨城市磯原町磯原　２月24日よりあいばるホール磯原会館

ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン



PR：全国各地から厳選した「旬の魚」を吟味しすべて「生」からお造りいたしております

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP