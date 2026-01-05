１月４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
横山 礼子さん（91歳）小名浜下神白字舘ノ腰 家族葬12月25日、アルファクラブさがみ典礼
狩谷 靜江さん（84歳）平下荒川字久世原 家族葬 12月27日、いわき迎賓館さがみ典礼
神長 利安さん（54歳）常磐関船町 12月28日さがみ葬斎会館いわき
大平 太世さん（96歳）植田町堂ノ作 葬場祭 1月5日よりアルコ会館勿来
中田 好男さん（93歳）江名字寺作 葬儀式1月7日よりしらた斎場塩屋崎
下山田利勝さん（81歳）山田町東川原 1月8日よりセレモニーホールしんえい
緑川 進一さん（91歳）富津町畔内 1月9日よりセレモニーホールしんえい
八代 大さん（48歳）鹿島町御代字九反田 1月9日より メモリアルホールみよの杜
阿部 三郎さん（84歳）内郷宮町 1月9日よりライフケア好間会堂
志賀 房子さん（72歳）勿来町窪田酒井原 1月9日より家族葬ホール家族物語勿来
粒來 實さん（87歳）渡辺町田部字初田 1月8日より総合葬祭馬目斎場
