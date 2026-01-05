１月４日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

狩谷 靜江さん（84歳）平下荒川字久世原 家族葬 12月27日、いわき迎賓館さがみ典礼

神長 利安さん（54歳）常磐関船町 12月28日さがみ葬斎会館いわき

大平 太世さん（96歳）植田町堂ノ作 葬場祭 1月5日よりアルコ会館勿来

中田 好男さん（93歳）江名字寺作 葬儀式1月7日よりしらた斎場塩屋崎

下山田利勝さん（81歳）山田町東川原 1月8日よりセレモニーホールしんえい

緑川 進一さん（91歳）富津町畔内 1月9日よりセレモニーホールしんえい

八代 大さん（48歳）鹿島町御代字九反田 1月9日より メモリアルホールみよの杜

阿部 三郎さん（84歳）内郷宮町 1月9日よりライフケア好間会堂

志賀 房子さん（72歳）勿来町窪田酒井原 1月9日より家族葬ホール家族物語勿来

粒來 實さん（87歳）渡辺町田部字初田 1月8日より総合葬祭馬目斎場

