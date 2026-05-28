５月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

鈴木 俊次さん（82歳）泉町下川字田宿 ５月20日より家族葬ホール 家族物語 泉猪狩 惇さん（79歳）平下神谷字下川原 ５月30日よりJA葬祭ラボールかべや須田 直志さん（71歳）久之浜町久之浜字西町尻 ５月29日よりJA葬祭ラボール四倉会田 道雄さん（59歳）平谷川瀬１丁目 ５月25日よりせきのホール千葉 文子さん（100歳）小名浜玉川町 ５月28日よりさがみ葬斎会館いわき

中村 德治さん（76歳）高萩市赤浜 ５月30日よりあいぱるホール高萩会館

中野キヨ子さん（92歳）双葉郡浪江町権現堂字寺畑 ５月28日よりアルコ会館 泉

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