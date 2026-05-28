福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

５月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区

故人氏名
藏野　美江子さん(81歳)
住所
四倉町字梅ヶ丘
喪主
藏野　　詳さん
告別式
30日、リリーブホールさんえい
鈴木　俊次さん（82歳）泉町下川字田宿　５月20日より家族葬ホール　家族物語　泉
猪狩　　惇さん（79歳）平下神谷字下川原　５月30日よりJA葬祭ラボールかべや
須田　直志さん（71歳）久之浜町久之浜字西町尻　５月29日よりJA葬祭ラボール四倉
会田　道雄さん（59歳）平谷川瀬１丁目　５月25日よりせきのホール
千葉　文子さん（100歳）小名浜玉川町　５月28日よりさがみ葬斎会館いわき

中村　德治さん（76歳）高萩市赤浜　５月30日よりあいぱるホール高萩会館
中野キヨ子さん（92歳）双葉郡浪江町権現堂字寺畑　５月28日よりアルコ会館　泉
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




PR：全国各地から厳選した「旬の魚」を吟味しすべて「生」からお造りいたしております

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP