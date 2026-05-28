５月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 藏野 美江子さん(81歳)
- 住所
- 四倉町字梅ヶ丘
- 喪主
- 藏野 詳さん
- 告別式
- 30日、リリーブホールさんえい
鈴木 俊次さん（82歳）泉町下川字田宿 ５月20日より家族葬ホール 家族物語 泉
猪狩 惇さん（79歳）平下神谷字下川原 ５月30日よりJA葬祭ラボールかべや
須田 直志さん（71歳）久之浜町久之浜字西町尻 ５月29日よりJA葬祭ラボール四倉
会田 道雄さん（59歳）平谷川瀬１丁目 ５月25日よりせきのホール
千葉 文子さん（100歳）小名浜玉川町 ５月28日よりさがみ葬斎会館いわき
中村 德治さん（76歳）高萩市赤浜 ５月30日よりあいぱるホール高萩会館
猪狩 惇さん（79歳）平下神谷字下川原 ５月30日よりJA葬祭ラボールかべや
須田 直志さん（71歳）久之浜町久之浜字西町尻 ５月29日よりJA葬祭ラボール四倉
会田 道雄さん（59歳）平谷川瀬１丁目 ５月25日よりせきのホール
千葉 文子さん（100歳）小名浜玉川町 ５月28日よりさがみ葬斎会館いわき
中村 德治さん（76歳）高萩市赤浜 ５月30日よりあいぱるホール高萩会館
中野キヨ子さん（92歳）双葉郡浪江町権現堂字寺畑 ５月28日よりアルコ会館 泉
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