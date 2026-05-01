５月２６日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区 故人氏名 渡辺 市子さん(96歳) 住所 四倉町字西三丁目 喪主 渡辺 啓さん 告別式 28日、リリーブホールさんえい ※花環辞退



三富かほるさん（77歳）小川町柴原字大社 ５月30日よりJA葬祭ラボール平

大井川アイ子さん（91歳）常磐藤原町机田 ５月28日よりかげつ斎苑 湯本

中野 勝義さん（84歳）平中神谷字瀬戸 ５月29日よりJA葬祭ラボールかべや

田巻 敏子さん（88歳）好間町下好間字手倉 ５月28日よりかげつ斎苑 好間

新妻 良夫さん（90歳）内郷高坂町 ５月24日よりさがみ内郷斎場

八代千代子さん（89歳）常磐湯本町八仙 ５月28日より吉成斎苑 花の葬送

渡邉 守さん（76歳）常磐関船町二丁目 ５月28日よりライフケア湯本会堂

有賀 春男さん（81歳）内郷高坂町二丁目 ５月30日よりライフケア好問会堂

平松 晴子さん（86歳）平字五町目 ５月28日より九品寺檀信徒会館

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