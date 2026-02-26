２月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

鷺 なを子さん（78歳）錦町御宝殿 ２月23日よりあいばるホール泉館根本 寬さん（92歳）平上荒川字安草 ２月25日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館八木橋タカ子さん（81歳）小名浜富岡向 ２月25日よりあいばるファミリーホール小名浜館田子 邦子さん（89歳）勿来町関田浜田 ２月25日よりあいばるホールアデイ勿来会館佐藤 照男さん（93歳）錦町作戦 ２月25日よりアルコ会館 勿来蛭田 清さん（74歳）勿来町酒井竹ノ内 ２月26日よりアルコ会館 勿来佐藤 利夫さん（75歳）小島町二丁目 ２月27日よりライフケア平会堂先崎 雄二さん（71歳）常磐湯本町上浅貝 ２月26日よりさがみ葬斎会館いわき星 隆さん（75歳）内郷白水町桜田 ２月28日よりさがみ葬斎会館いわき下山田光子さん（90歳）山田町岸ノ内 ２月28日よりアルコ会館 勿来高木 清重さん（85歳）中央台鹿島二丁目 ２月26日よりアルコ会館いわき

橘内 芳子さん（99歳）茨城県日立市十王町友部 ２月22日よりあいばるファミリーホール高萩館

ＡＩで編集を行いました。

