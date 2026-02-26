福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

２月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区

故人氏名
山下 ソノ子さん(95歳)
住所
四倉町
喪主
山下　吉弘さん
告別式
2月23日、リリーブホールさんえい
鷺　なを子さん（78歳）錦町御宝殿　２月23日よりあいばるホール泉館
根本　　寬さん（92歳）平上荒川字安草　２月25日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館
八木橋タカ子さん（81歳）小名浜富岡向　２月25日よりあいばるファミリーホール小名浜館
田子　邦子さん（89歳）勿来町関田浜田　２月25日よりあいばるホールアデイ勿来会館
佐藤　照男さん（93歳）錦町作戦　２月25日よりアルコ会館 勿来
蛭田　　清さん（74歳）勿来町酒井竹ノ内　２月26日よりアルコ会館 勿来
佐藤　利夫さん（75歳）小島町二丁目　２月27日よりライフケア平会堂
先崎　雄二さん（71歳）常磐湯本町上浅貝　２月26日よりさがみ葬斎会館いわき
星　　　隆さん（75歳）内郷白水町桜田　２月28日よりさがみ葬斎会館いわき
下山田光子さん（90歳）山田町岸ノ内　２月28日よりアルコ会館 勿来
高木　清重さん（85歳）中央台鹿島二丁目　２月26日よりアルコ会館いわき

橘内　芳子さん（99歳）茨城県日立市十王町友部　２月22日よりあいばるファミリーホール高萩館

最新の新聞オンライン



