２月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 山下 ソノ子さん(95歳)
- 住所
- 四倉町
- 喪主
- 山下 吉弘さん
- 告別式
- 2月23日、リリーブホールさんえい
鷺 なを子さん（78歳）錦町御宝殿 ２月23日よりあいばるホール泉館
根本 寬さん（92歳）平上荒川字安草 ２月25日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館
八木橋タカ子さん（81歳）小名浜富岡向 ２月25日よりあいばるファミリーホール小名浜館
田子 邦子さん（89歳）勿来町関田浜田 ２月25日よりあいばるホールアデイ勿来会館
佐藤 照男さん（93歳）錦町作戦 ２月25日よりアルコ会館 勿来
蛭田 清さん（74歳）勿来町酒井竹ノ内 ２月26日よりアルコ会館 勿来
佐藤 利夫さん（75歳）小島町二丁目 ２月27日よりライフケア平会堂
先崎 雄二さん（71歳）常磐湯本町上浅貝 ２月26日よりさがみ葬斎会館いわき
星 隆さん（75歳）内郷白水町桜田 ２月28日よりさがみ葬斎会館いわき
下山田光子さん（90歳）山田町岸ノ内 ２月28日よりアルコ会館 勿来
高木 清重さん（85歳）中央台鹿島二丁目 ２月26日よりアルコ会館いわき
ＡＩで編集を行いました。
根本 寬さん（92歳）平上荒川字安草 ２月25日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館
八木橋タカ子さん（81歳）小名浜富岡向 ２月25日よりあいばるファミリーホール小名浜館
田子 邦子さん（89歳）勿来町関田浜田 ２月25日よりあいばるホールアデイ勿来会館
佐藤 照男さん（93歳）錦町作戦 ２月25日よりアルコ会館 勿来
蛭田 清さん（74歳）勿来町酒井竹ノ内 ２月26日よりアルコ会館 勿来
佐藤 利夫さん（75歳）小島町二丁目 ２月27日よりライフケア平会堂
先崎 雄二さん（71歳）常磐湯本町上浅貝 ２月26日よりさがみ葬斎会館いわき
星 隆さん（75歳）内郷白水町桜田 ２月28日よりさがみ葬斎会館いわき
下山田光子さん（90歳）山田町岸ノ内 ２月28日よりアルコ会館 勿来
高木 清重さん（85歳）中央台鹿島二丁目 ２月26日よりアルコ会館いわき
橘内 芳子さん（99歳）茨城県日立市十王町友部 ２月22日よりあいばるファミリーホール高萩館
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン