２月１２日（お悔やみ情報）

いわき市内高萩ひろみさん（53歳）内郷内町前田 ２月７日より総合葬祭せきの今田 正直さん（51歳）植田町堂ノ作 ２月７日よりあいばるホールアデイ勿来会館大竹 博さん（78歳）泉ケ丘二丁目 ２月７日より家族葬ホール家族物語泉箱崎 哲夫さん（85歳）平下高久字川和久 ２月12日よりJA葬祭ラポールかべや坂本 達也さん（59歳）小名浜 ２月14日よりライフケア小名浜会堂高木 和柄さん（88歳）平北白土 ２月12日よりライフケア平会堂

いわき市外

神戸 英記さん（80歳）日立市台原町 ２月９日よりあいばるファミリーホール高萩館

佐々木勝美さん（83歳）北茨城市関南町神岡上 ２月６日よりあいばるファミリーホール磯原館

庄司キヨ子さん（95歳）北茨城市中郷町粟野 ２月７日よりあいばるファミリーホール中郷館

大倉 秀夫さん（76歳）高萩市島名 ２月５日よりあいばるファミリーホール高萩館

