２月１２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
いわき市内
高萩ひろみさん（53歳）内郷内町前田 ２月７日より総合葬祭せきの
今田 正直さん（51歳）植田町堂ノ作 ２月７日よりあいばるホールアデイ勿来会館
大竹 博さん（78歳）泉ケ丘二丁目 ２月７日より家族葬ホール家族物語泉
箱崎 哲夫さん（85歳）平下高久字川和久 ２月12日よりJA葬祭ラポールかべや
坂本 達也さん（59歳）小名浜 ２月14日よりライフケア小名浜会堂
高木 和柄さん（88歳）平北白土 ２月12日よりライフケア平会堂
いわき市外
神戸 英記さん（80歳）日立市台原町 ２月９日よりあいばるファミリーホール高萩館
佐々木勝美さん（83歳）北茨城市関南町神岡上 ２月６日よりあいばるファミリーホール磯原館
庄司キヨ子さん（95歳）北茨城市中郷町粟野 ２月７日よりあいばるファミリーホール中郷館
大倉 秀夫さん（76歳）高萩市島名 ２月５日よりあいばるファミリーホール高萩館
