２月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

稲田 富子さん（92歳）勿来町九面 2月12日よりアルコ会館 勿来須山キノヱさん（83歳）平下神谷 2月3日よりJA葬祭ラポールかべや江尻 健二さん（73歳）小名浜愛宕町 2月9日より家族葬ホール 家族物語泉戸田 雅之さん（65歳）平下神谷 2月12日よりJA葬祭ラポールかべや小坂 純子さん（56歳）中岡町 2月11日より家族葬ホール 家族物語 勿来小林 良子さん（70歳）勿来町窪田道山 2月11日よりJA葬祭ラボール錦草野 君子さん（96歳）四倉町玉山字戸ノ内 2月12日よりJA葬祭ラポール四倉星 誠さん（82歳）遠野町上遠野字本町 2月12日よりやすらぎの杜遠野大越 篤さん（95歳）内郷内町桜本 2月12日よりライフケア平会堂小松 一雄さん（85歳）洋向台四丁目 2月13日よりしらた斎場 ファミリオ神白小池恭仁子さん（84歳）常磐白鳥町壱丁田 2月13日よりライフケア湯本会堂

石塚 修一さん（85歳）北茨城市磯原町本町 2月12日よりあいばるホール磯原会館

蛭田スズエさん（93歳）北茨城市中郷町小野矢指 2月4日よりあいばるホール磯原会館

ＡＩで編集を行いました。

