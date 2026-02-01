２月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 岡野 房子さん(94歳)
- 住所
- 自由ケ丘
- 喪主
- 岡野 英弘さん
- 告別式
- ２月７日山光堂メモリアルホール迎賓館
- 故人氏名
- 大竹 憲治さん(73歳)
- 住所
- 平谷川瀬二丁目
- 喪主
- 片峯 加津子さん
- 告別式
- ２月６日真乗寺
いわき市内
荒川 正一さん（63歳）平中山字柳町 ２月13日よりJA葬祭ラポール平
高田 正雄さん（79歳）小名浜字芳浜 ２月10日よりあいばるホール泉会館
蛭田 松子さん（90歳）沼部町金山下 ２月10日よりセレモニーホールしんえい
高瀬 勝皓さん（90歳）平北白土字宮前 ２月３日よりあいばるホール磐城会館
山口フミヨさん（95歳）小名浜住吉 ２月９日より家族葬のファミラル岡小名
奥村ナミ子さん（95歳）泉滝尻 ２月６日よりあいばるファミリーホール泉館
吉田 巧さん（85歳）常磐湯本町 ２月10日よりさがみ葬斎会館いわき
大槻ヨシ子さん（82歳）平沼ノ内字原後 ２月11日よりしらた斎場塩屋崎
いわき市外
渡邉智惠子さん（89歳）双葉郡富岡町上郡山字清水 ２月10日よりアルコ会館いわき
