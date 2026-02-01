２月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内荒川 正一さん（63歳）平中山字柳町 ２月13日よりJA葬祭ラポール平高田 正雄さん（79歳）小名浜字芳浜 ２月10日よりあいばるホール泉会館蛭田 松子さん（90歳）沼部町金山下 ２月10日よりセレモニーホールしんえい高瀬 勝皓さん（90歳）平北白土字宮前 ２月３日よりあいばるホール磐城会館山口フミヨさん（95歳）小名浜住吉 ２月９日より家族葬のファミラル岡小名奥村ナミ子さん（95歳）泉滝尻 ２月６日よりあいばるファミリーホール泉館吉田 巧さん（85歳）常磐湯本町 ２月10日よりさがみ葬斎会館いわき大槻ヨシ子さん（82歳）平沼ノ内字原後 ２月11日よりしらた斎場塩屋崎いわき市外渡邉智惠子さん（89歳）双葉郡富岡町上郡山字清水 ２月10日よりアルコ会館いわきＡＩで編集を行いました。