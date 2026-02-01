福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

２月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

芳賀　よねさん（93歳）錦町糠塚　2月5日よりさがみ植田斎場
鈴木　節子さん（89歳）好間町下好間字中島　2月4日より家族葬ホール家族物語好間
高萩　芳徳さん（85歳）常磐上湯長谷町五反田　2月8日より葬祭ホール堀坂會館
菊地　敏昭さん（81歳）勿来町四沢　1月31日よりあいばるホール泉会館
作山　稔幸さん（90歳）小名浜大原字中野地　2月9日よりせきのホール
山崎ミツエさん（83歳）内郷綴町板宮　2月6日よりあいばるファミリーホール磐城館
遠藤　征治さん（82歳）渡辺町田部　1月31日よりライフケア小名浜会堂
仲井　勝美さん（84歳）平南白土字八ッ坂　2月8日よりJA葬祭ラボールかべや
金澤　マキさん（96歳）常磐湯本町下浅貝　2月11日よりライフケア湯本会堂
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン



PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP