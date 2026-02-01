２月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
芳賀 よねさん（93歳）錦町糠塚 2月5日よりさがみ植田斎場
鈴木 節子さん（89歳）好間町下好間字中島 2月4日より家族葬ホール家族物語好間
高萩 芳徳さん（85歳）常磐上湯長谷町五反田 2月8日より葬祭ホール堀坂會館
菊地 敏昭さん（81歳）勿来町四沢 1月31日よりあいばるホール泉会館
作山 稔幸さん（90歳）小名浜大原字中野地 2月9日よりせきのホール
山崎ミツエさん（83歳）内郷綴町板宮 2月6日よりあいばるファミリーホール磐城館
遠藤 征治さん（82歳）渡辺町田部 1月31日よりライフケア小名浜会堂
仲井 勝美さん（84歳）平南白土字八ッ坂 2月8日よりJA葬祭ラボールかべや
金澤 マキさん（96歳）常磐湯本町下浅貝 2月11日よりライフケア湯本会堂
