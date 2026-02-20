福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

２月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

浅井知恵子さん（77歳）平吉野谷字館下　２月22日よりJA葬祭ラボール平
吉田　郁子さん（95歳）明治団地　２月16日よりライフケア平会堂
大和田弘之さん（65歳）泉玉露七丁目　２月20日よりアルコ会館 泉
藁谷　梅子さん（91歳）小名浜西君ヶ塚町　２月25日よりライフケア小名浜会堂
上遠野　清さん（82歳）泉町滝尻字松原　２月21日よりアルコ会館 泉
鈴木　孝幸さん（74歳）小名浜南君ヶ塚町　２月21日よりしらた斎場 ファミリオ神白
八木沼公江さん（85歳）好間町上好間字山下　２月22日より家族葬ホール 家族物語 好間
関野　ふくさん（103歳）平字紺屋町　２月25日よりせきのホール
中川　千尋さん（85歳）内郷高坂町桜井　２月17日より総合葬祭せきの
草野　良一さん（84歳）平字仲間町　２月17日より総合葬祭せきの

赤津　三男さん（62歳）茨城県北茨城市中郷町日棚　２月20日よりさがみ典礼 北茨城ホール
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン



PR：地域密着型の金融機関（信用組合）。地域社会への貢献を使命とし、地元の企業や住民が対象の預金・融資などの金融サービスを提供しています。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP