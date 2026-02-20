２月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

浅井知恵子さん（77歳）平吉野谷字館下 ２月22日よりJA葬祭ラボール平吉田 郁子さん（95歳）明治団地 ２月16日よりライフケア平会堂大和田弘之さん（65歳）泉玉露七丁目 ２月20日よりアルコ会館 泉藁谷 梅子さん（91歳）小名浜西君ヶ塚町 ２月25日よりライフケア小名浜会堂上遠野 清さん（82歳）泉町滝尻字松原 ２月21日よりアルコ会館 泉鈴木 孝幸さん（74歳）小名浜南君ヶ塚町 ２月21日よりしらた斎場 ファミリオ神白八木沼公江さん（85歳）好間町上好間字山下 ２月22日より家族葬ホール 家族物語 好間関野 ふくさん（103歳）平字紺屋町 ２月25日よりせきのホール中川 千尋さん（85歳）内郷高坂町桜井 ２月17日より総合葬祭せきの草野 良一さん（84歳）平字仲間町 ２月17日より総合葬祭せきの

赤津 三男さん（62歳）茨城県北茨城市中郷町日棚 ２月20日よりさがみ典礼 北茨城ホール

ＡＩで編集を行いました。

