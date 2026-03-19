３月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

湯澤 伸行さん（87歳）常磐藤原町 ３月18日よりかげつ斎苑 湯本蛭田 一榮さん（82歳）山田町井上 ３月20日よりアルコ会館 勿来水野アヤ子さん（95歳）好間町中好問字川原子 ３月18日より家族葬ホール 家族物語 好間山野 力子さん（82歳）小名浜玉川町東 ３月12日よりあいばるホール泉会館櫛田 敏彦さん（72歳）小名浜字燈籠原 ３月16日より家族葬ホール 家族物語泉長瀬アヤ子さん（89歳）中央台飯野 ３月21日よりJA葬祭ラポール平永山なを子さん（88歳）中岡町四丁目 ３月20日より家族葬ホール 家族物語 勿来佐藤 俊美さん（85歳）平下平窪二丁目 ３月18日よりJA葬祭ラボール平窪矢野 忠さん（86歳）平赤井字田町 ３月21日よりJA葬祭ラポール平窪谷平タカヲさん（95歳）大久町小久字堤田 ３月16日より自宅大高とも子さん（81歳）東田町金子平 ３月13日よりライフケア小名浜会堂東條 清久さん（77歳）小川町高萩字上川原 ３月23日よりせきのホール橋本由美子さん（76歳）鹿島町御代字赤坂 ３月24日よりメモリアルホールみよの杜

樫村美枝子さん（１０２歳）高萩市安良川 ３月18日よりやまとセレモニーホール高萩

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