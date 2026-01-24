１月２３日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 四倉地区 故人氏名 佐々木 秀夫さん(98歳) 住所 四倉町狐塚字東原 喪主 佐々木 敬さん 告別式 １月18日に執り行った

佐川 弘光さん（67歳）錦町大島 26日あいぱるホールアデイ勿来会館

夏井美保子さん（85歳）四倉町上仁井田字折敷田 25日JA葬祭ラポール四倉

近藤 春雄さん（87歳）平小泉字奥町 25日JA葬祭ラポール平

鈴木 仁さん（75歳）平下大越字根廻 26日JA葬祭ラポール平

藁谷 卓治さん（87歳）平下高久字前ノ内 28日JA葬祭ラポール平

関根 てるさん（98歳）北茨城市中郷町上桜井 20日自宅

鈴木 祐司さん（86歳）北茨城市磯原町磯原 26日あいぱるホール磯原会館

菊地 弘さん（89歳）双葉郡富岡町大字本岡字王塚 26日さがみ葬斎会館 いわき

