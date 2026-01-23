福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

ＡＩによって編集しております。

いわき市

水野　寛嗣様（62歳）
住所：いわき市泉町滝尻字六枚内
家族葬：1月23日家族葬ホール　家族物語　泉

岩井　マツ子様（95歳）
住所：いわき市内郷高坂町三本杉
家族葬：1月24日あいぱるホール磐城会館

小野　利喜夫様（79歳）
住所：いわき市小名浜大原小滝町
告別式：1月25日本多斎苑　小名浜

鈴木　啓子様（79歳）
住所：いわき市久之浜町田之網
告別式：1月24日JA葬祭ラポール四倉

髙木　澄子様（78歳）
住所：いわき市小川町柴原字落下
家族葬：1月19日自宅

小野　昭忠様（93歳）
住所：いわき市渡辺町昼野字柳町
葬場祭：1月23日アルコ会館　泉

住谷　イシ様（90歳）
住所：いわき市遠野町大平字曲藤
告別式：1月24日やすらぎの杜遠野

寺島　ハナ様（87歳）
住所：いわき市内郷高坂町立野
告別式：1月19日総合葬祭せきの

戸板　武則様（58歳）
住所：いわき市三和町下永井字高野前
家族葬：1月20日ライフケア好問会堂

いわき市県外

大塚　正明様（80歳）
住所：北茨城市中郷町石岡
告別式：1月19日あいばるホール磯原会館

石崎　富美子様（91歳）
住所：北茨城市磯原町木
告別式：1月24日あいばるホール磯原会館




