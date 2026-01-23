１月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン
ＡＩによって編集しております。
水野 寛嗣様（62歳）
岩井 マツ子様（95歳）
小野 利喜夫様（79歳）
鈴木 啓子様（79歳）
髙木 澄子様（78歳）
小野 昭忠様（93歳）
住谷 イシ様（90歳）
寺島 ハナ様（87歳）
戸板 武則様（58歳）
大塚 正明様（80歳）
石崎 富美子様（91歳）
最新の新聞オンライン
ＡＩによって編集しております。
いわき市
水野 寛嗣様（62歳）
住所：いわき市泉町滝尻字六枚内
家族葬：1月23日家族葬ホール 家族物語 泉
岩井 マツ子様（95歳）
住所：いわき市内郷高坂町三本杉
家族葬：1月24日あいぱるホール磐城会館
小野 利喜夫様（79歳）
住所：いわき市小名浜大原小滝町
告別式：1月25日本多斎苑 小名浜
鈴木 啓子様（79歳）
住所：いわき市久之浜町田之網
告別式：1月24日JA葬祭ラポール四倉
髙木 澄子様（78歳）
住所：いわき市小川町柴原字落下
家族葬：1月19日自宅
小野 昭忠様（93歳）
住所：いわき市渡辺町昼野字柳町
葬場祭：1月23日アルコ会館 泉
住谷 イシ様（90歳）
住所：いわき市遠野町大平字曲藤
告別式：1月24日やすらぎの杜遠野
寺島 ハナ様（87歳）
住所：いわき市内郷高坂町立野
告別式：1月19日総合葬祭せきの
戸板 武則様（58歳）
住所：いわき市三和町下永井字高野前
家族葬：1月20日ライフケア好問会堂
いわき市県外
大塚 正明様（80歳）
住所：北茨城市中郷町石岡
告別式：1月19日あいばるホール磯原会館
石崎 富美子様（91歳）
住所：北茨城市磯原町木
告別式：1月24日あいばるホール磯原会館