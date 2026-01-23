１月２２日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

目次 いわき市

いわき市県外 いわき市 水野 寛嗣様（62歳）

住所：いわき市泉町滝尻字六枚内

家族葬：1月23日家族葬ホール 家族物語 泉 岩井 マツ子様（95歳）

住所：いわき市内郷高坂町三本杉

家族葬：1月24日あいぱるホール磐城会館 小野 利喜夫様（79歳）

住所：いわき市小名浜大原小滝町

告別式：1月25日本多斎苑 小名浜 鈴木 啓子様（79歳）

住所：いわき市久之浜町田之網

告別式：1月24日JA葬祭ラポール四倉 髙木 澄子様（78歳）

住所：いわき市小川町柴原字落下

家族葬：1月19日自宅 小野 昭忠様（93歳）

住所：いわき市渡辺町昼野字柳町

葬場祭：1月23日アルコ会館 泉 住谷 イシ様（90歳）

住所：いわき市遠野町大平字曲藤

告別式：1月24日やすらぎの杜遠野 寺島 ハナ様（87歳）

住所：いわき市内郷高坂町立野

告別式：1月19日総合葬祭せきの 戸板 武則様（58歳）

住所：いわき市三和町下永井字高野前

家族葬：1月20日ライフケア好問会堂 いわき市県外 大塚 正明様（80歳）

住所：北茨城市中郷町石岡

告別式：1月19日あいばるホール磯原会館 石崎 富美子様（91歳）

住所：北茨城市磯原町木

告別式：1月24日あいばるホール磯原会館







