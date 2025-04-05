４月４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 國井 幹子さん(95歳)
- 住所
- 平下山口字地切
- 喪主
- 國井 利昭さん
- 告別式
- ６日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
小川地区
- 故人氏名
- 木田 博明さん(89歳)
- 住所
- 小川町三島字上川原
- 喪主
- 木田 秀人さん
- 告別式
- ８日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
荒木 輝子さん（88歳）東田町金子平 家族葬ホール家族物語勿来
蛭田 正夫さん（83歳）山田町井上 アルコ会館勿来
戸板エイ子さん（90歳）三和町下永井字大堀 かげつ斎苑好間
佐久間マサさん（93歳）錦町ウツギサキ あいぱるホールアデイ勿来会館
坂口 牧雄さん（81歳）錦町江栗三丁目 セレモニーホールしんえい
いわき市県外
佐藤 陽一さん（77歳）北茨城市平潟町 アルコ会館北茨城
渡邉 勇一さん（56歳）熊町大字熊字旭台 さがみ葬斎会館いわき
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荒木 輝子さん（88歳）東田町金子平 家族葬ホール家族物語勿来
蛭田 正夫さん（83歳）山田町井上 アルコ会館勿来
戸板エイ子さん（90歳）三和町下永井字大堀 かげつ斎苑好間
佐久間マサさん（93歳）錦町ウツギサキ あいぱるホールアデイ勿来会館
坂口 牧雄さん（81歳）錦町江栗三丁目 セレモニーホールしんえい
いわき市県外
佐藤 陽一さん（77歳）北茨城市平潟町 アルコ会館北茨城
渡邉 勇一さん（56歳）熊町大字熊字旭台 さがみ葬斎会館いわき
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