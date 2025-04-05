４月４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内荒木 輝子さん（88歳）東田町金子平 家族葬ホール家族物語勿来蛭田 正夫さん（83歳）山田町井上 アルコ会館勿来戸板エイ子さん（90歳）三和町下永井字大堀 かげつ斎苑好間佐久間マサさん（93歳）錦町ウツギサキ あいぱるホールアデイ勿来会館坂口 牧雄さん（81歳）錦町江栗三丁目 セレモニーホールしんえいいわき市県外佐藤 陽一さん（77歳）北茨城市平潟町 アルコ会館北茨城渡邉 勇一さん（56歳）熊町大字熊字旭台 さがみ葬斎会館いわき