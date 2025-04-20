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お悔やみ

４月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
大須賀 幹彦さん(89歳)
住所
平上平窪字真似井
喪主
大須賀 幸達さん
告別式
22日午前十一時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
故人氏名
村田　和夫さん(94歳)
住所
郷ケ丘一丁目
喪主
村田　　哲さん
告別式
24日午前11時より山光堂メモリアルホール迎賓館　※花環は辞退

四倉地区

故人氏名
大谷　久吉さん(84歳)
住所
四倉町山田小湊
喪主
大谷　和重さん
告別式
４月16日、家族葬にて執り行った。
故人氏名
金成　良助さん(87歳)
住所
四倉町字鬼越
喪主
金成　重子さん
告別式
23日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール四倉
いわき市内
髙木　キミさん（94歳）渡辺町上釜戸字瀬峰　アルコ会館泉
佐藤　元信さん（87歳）勿来町白米酒井原　アルコ会館勿来
川合　ナカさん（91歳）好間町上好間字大畑　家族葬ホール家族物語好間
星　　　勇さん（88歳）好間町北好間字菊竹　かげつ斎苑好間
平子眞由美さん（83歳）小名浜岡小名一丁目　しらた斎場ファミリオ神白
八代　スミさん（97歳）鹿島町御代字九反田　メモリアルホールみよの杜
いわき市県外
鈴木ウメノさん（94歳）高萩市横川　やまとセレモニーホール高萩
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