４月１９日（お悔やみ情報）

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いわき市内髙木 キミさん（94歳）渡辺町上釜戸字瀬峰 アルコ会館泉佐藤 元信さん（87歳）勿来町白米酒井原 アルコ会館勿来川合 ナカさん（91歳）好間町上好間字大畑 家族葬ホール家族物語好間星 勇さん（88歳）好間町北好間字菊竹 かげつ斎苑好間平子眞由美さん（83歳）小名浜岡小名一丁目 しらた斎場ファミリオ神白八代 スミさん（97歳）鹿島町御代字九反田 メモリアルホールみよの杜いわき市県外鈴木ウメノさん（94歳）高萩市横川 やまとセレモニーホール高萩