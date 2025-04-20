４月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 大須賀 幹彦さん(89歳)
- 住所
- 平上平窪字真似井
- 喪主
- 大須賀 幸達さん
- 告別式
- 22日午前十一時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
- 故人氏名
- 村田 和夫さん(94歳)
- 住所
- 郷ケ丘一丁目
- 喪主
- 村田 哲さん
- 告別式
- 24日午前11時より山光堂メモリアルホール迎賓館 ※花環は辞退
四倉地区
- 故人氏名
- 大谷 久吉さん(84歳)
- 住所
- 四倉町山田小湊
- 喪主
- 大谷 和重さん
- 告別式
- ４月16日、家族葬にて執り行った。
- 故人氏名
- 金成 良助さん(87歳)
- 住所
- 四倉町字鬼越
- 喪主
- 金成 重子さん
- 告別式
- 23日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール四倉
いわき市内
髙木 キミさん（94歳）渡辺町上釜戸字瀬峰 アルコ会館泉
佐藤 元信さん（87歳）勿来町白米酒井原 アルコ会館勿来
川合 ナカさん（91歳）好間町上好間字大畑 家族葬ホール家族物語好間
星 勇さん（88歳）好間町北好間字菊竹 かげつ斎苑好間
平子眞由美さん（83歳）小名浜岡小名一丁目 しらた斎場ファミリオ神白
八代 スミさん（97歳）鹿島町御代字九反田 メモリアルホールみよの杜
いわき市県外
鈴木ウメノさん（94歳）高萩市横川 やまとセレモニーホール高萩
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髙木 キミさん（94歳）渡辺町上釜戸字瀬峰 アルコ会館泉
佐藤 元信さん（87歳）勿来町白米酒井原 アルコ会館勿来
川合 ナカさん（91歳）好間町上好間字大畑 家族葬ホール家族物語好間
星 勇さん（88歳）好間町北好間字菊竹 かげつ斎苑好間
平子眞由美さん（83歳）小名浜岡小名一丁目 しらた斎場ファミリオ神白
八代 スミさん（97歳）鹿島町御代字九反田 メモリアルホールみよの杜
いわき市県外
鈴木ウメノさん（94歳）高萩市横川 やまとセレモニーホール高萩
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