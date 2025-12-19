１２月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

野木 和也さん（53歳）内郷御厩町下宿 13日あいぱるホール磐城会館廣原 朱美さん（87歳）中央台鹿島一丁目 19日アルコ会館いわき安島美津江さん（86歳）勿来町窪田大槻 21日アルコ会館勿来佐藤美智子さん（95歳）四倉町上仁井田字夕円 20日JA葬祭ラポール四倉谷平 キンさん（90歳）大久町小久字菖蒲作 24日JA葬祭ラポール四倉似内 哲文さん（76歳）常磐湯本町上浅貝 19日さがみ葬斎会館いわき渡邊 勝廣さん（81歳）小名浜大原字丙新地 21日ライフケア小名浜会堂小田 みよさん（99歳）四倉町西三丁目 24日せきのホール

菅野 和夫さん（68歳）北茨城市磯原町上相田 19日あいぱるホール磯原会館

黒澤 順一さん（88歳）北茨城市平潟町 21日アルコ会館北茨城

山口 修司さん（71歳）高萩市高萩 11日やまとセレモニーホール高萩

田村 一郎さん（97歳）双葉郡大熊町大字熊字熊町 21日JA葬祭ラポール四倉

