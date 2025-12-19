１２月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
野木 和也さん（53歳）内郷御厩町下宿 13日あいぱるホール磐城会館
廣原 朱美さん（87歳）中央台鹿島一丁目 19日アルコ会館いわき
安島美津江さん（86歳）勿来町窪田大槻 21日アルコ会館勿来
佐藤美智子さん（95歳）四倉町上仁井田字夕円 20日JA葬祭ラポール四倉
谷平 キンさん（90歳）大久町小久字菖蒲作 24日JA葬祭ラポール四倉
似内 哲文さん（76歳）常磐湯本町上浅貝 19日さがみ葬斎会館いわき
渡邊 勝廣さん（81歳）小名浜大原字丙新地 21日ライフケア小名浜会堂
小田 みよさん（99歳）四倉町西三丁目 24日せきのホール
菅野 和夫さん（68歳）北茨城市磯原町上相田 19日あいぱるホール磯原会館
黒澤 順一さん（88歳）北茨城市平潟町 21日アルコ会館北茨城
山口 修司さん（71歳）高萩市高萩 11日やまとセレモニーホール高萩
田村 一郎さん（97歳）双葉郡大熊町大字熊字熊町 21日JA葬祭ラポール四倉
