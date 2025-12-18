福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１２月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

金成　清平さん（93歳）平上平窪字横山　20日JA葬祭ラポール平窪
堰合　和美さん（74歳）平字十五町目　19日JA葬祭ラポール平窪
児玉　　環さん（81歳）三沢町仲畑　19日セレモニーホールしんえい
蛭田エイ子さん（96歳）遠野町上遠野字本町　20日やすらぎの杜遠野
小松　浩二さん（61歳）内郷御台境町新町前　19日せきのホール
髙萩　安之さん（88歳）内郷高野町板橋　21日葬祭ホール堀坂會館
水野　久子さん（76歳）小名浜字平蔵塚　19日ライフケア小名浜会堂
中村　征子さん（86歳）明治団地　15日ライフケア平会堂
小野昌太郎さん（93歳）平谷川瀬字根木作　20日ライフケア平会堂
藤田美代子さん（96歳）泉町下川字稲子塚　20日アルコ会館泉
佐藤　千秋さん（88歳）泉町字小山　21日アルコ会館泉
佐藤　禎子さん（84歳）泉町四丁目　19日アルコ会館泉
長瀬キミ子さん（98歳）小名浜字吹松　19日本多斎苑小名浜
中村　敏幸さん（66歳）好間町上好間字南町田　15日家族葬にて執り行った
新妻　　淳さん（69歳）内郷内町水之出　19日あいぱるホール磐城会館
篠崎今朝子さん（82歳）勿来町白米林ノ中　11日あいぱるファミリーホールアデイ勿来館

掛田　典子さん（78歳）双葉郡大熊町大字下野上字大野　11日吉成斎苑花の葬送
佐藤　信夫さん（75歳）高萩市有明町　19日やまとセレモニーホール高萩
