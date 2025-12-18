１２月１７日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。



堰合 和美さん（74歳）平字十五町目 19日JA葬祭ラポール平窪

児玉 環さん（81歳）三沢町仲畑 19日セレモニーホールしんえい

蛭田エイ子さん（96歳）遠野町上遠野字本町 20日やすらぎの杜遠野

小松 浩二さん（61歳）内郷御台境町新町前 19日せきのホール

髙萩 安之さん（88歳）内郷高野町板橋 21日葬祭ホール堀坂會館

水野 久子さん（76歳）小名浜字平蔵塚 19日ライフケア小名浜会堂

中村 征子さん（86歳）明治団地 15日ライフケア平会堂

小野昌太郎さん（93歳）平谷川瀬字根木作 20日ライフケア平会堂

藤田美代子さん（96歳）泉町下川字稲子塚 20日アルコ会館泉

佐藤 千秋さん（88歳）泉町字小山 21日アルコ会館泉

佐藤 禎子さん（84歳）泉町四丁目 19日アルコ会館泉

長瀬キミ子さん（98歳）小名浜字吹松 19日本多斎苑小名浜

中村 敏幸さん（66歳）好間町上好間字南町田 15日家族葬にて執り行った

新妻 淳さん（69歳）内郷内町水之出 19日あいぱるホール磐城会館

掛田 典子さん（78歳）双葉郡大熊町大字下野上字大野 11日吉成斎苑花の葬送

佐藤 信夫さん（75歳）高萩市有明町 19日やまとセレモニーホール高萩

