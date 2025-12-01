１２月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 久保 登喜雄さん(93歳)
- 住所
- 四倉町字西一丁目
- 喪主
- 髙木 菊光さん
- 告別式
- 21日午前11時よりリリーブホールさんえい
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 鈴木 幸恵さん(72歳)
- 住所
- 大久町大久字地切
- 喪主
- 鈴木 久三さん
- 告別式
- 22日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館
佐藤 俊男さん（92歳）鹿島町御代字赤坂 17日メモリアルホールみよの杜
飛田 克子さん（90歳）泉ケ丘一丁目 22日アルコ会館泉
髙村トミ子さん（85歳）佐糠町東二丁目 22日アルコ会館勿来
髙萩 福恵さん（93歳）内郷高野町樅木下 22日あいぱるホール磐城会館
草野 孝治さん（68歳）平下平窪中島町 22日JA葬祭ラポール平窪
四家三枝子さん（77歳）内郷高坂町大町 16日たびだちの家一心
佐藤 俊男さん（92歳）小名浜玉川町 17日メモリアルホールみよの杜
菊地 諭さん（93歳）双葉郡富岡町大字小浜字中央 22日せきのホール鹿島
