お悔やみ

１２月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区

故人氏名
久保 登喜雄さん(93歳)
住所
四倉町字西一丁目
喪主
髙木 菊光さん
告別式
21日午前11時よりリリーブホールさんえい

久之浜・大久地区

故人氏名
鈴木　幸恵さん(72歳)
住所
大久町大久字地切
喪主
鈴木　久三さん
告別式
22日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館
佐藤　俊男さん（92歳）鹿島町御代字赤坂　17日メモリアルホールみよの杜
飛田　克子さん（90歳）泉ケ丘一丁目　22日アルコ会館泉
髙村トミ子さん（85歳）佐糠町東二丁目　22日アルコ会館勿来
髙萩　福恵さん（93歳）内郷高野町樅木下　22日あいぱるホール磐城会館
草野　孝治さん（68歳）平下平窪中島町　22日JA葬祭ラポール平窪
四家三枝子さん（77歳）内郷高坂町大町　16日たびだちの家一心
佐藤　俊男さん（92歳）小名浜玉川町　17日メモリアルホールみよの杜

菊地　　諭さん（93歳）双葉郡富岡町大字小浜字中央　22日せきのホール鹿島
岡田　カツさん（95歳）双葉郡双葉町新山字牛踏　22日ライフケア湯本会堂
