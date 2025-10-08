１０月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 新妻 富夫さん(74歳)
- 住所
- 平下神谷字御城
- 喪主
- 新妻 和代さん
- 告別式
- ９日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪で葬場祭を執り行う
四倉地区
- 故人氏名
- 門馬 利吉さん(99歳)
- 住所
- 四倉町上仁井田字北浜
- 喪主
- 門馬 孝さん
- 告別式
- ９日午前10時半よりJA葬祭ラポール四倉
西舘 富蔵さん（83歳）勿来町窪田町通 10月6日家族葬ホール家族物語勿来
大竹 トミさん（93歳）石塚町東 10月6日石塚町東
山田 隆義さん（89歳）勿来町窪田御前崎 10月8日アルコ会館勿来
今井 勝さん（84歳）泉町滝尻字神力前 10月9日アルコ会館泉
折笠 明さん（75歳）遠野町入遠野字南 10月8日やすらぎの杜遠野
遠藤寿美子さん（70歳）内郷高野町番所 9月29日ライフケア好間会堂
小泉ヨシ子さん（94歳）小名浜字中原 10月8日ライフケア小名浜会堂
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン
大竹 トミさん（93歳）石塚町東 10月6日石塚町東
山田 隆義さん（89歳）勿来町窪田御前崎 10月8日アルコ会館勿来
今井 勝さん（84歳）泉町滝尻字神力前 10月9日アルコ会館泉
折笠 明さん（75歳）遠野町入遠野字南 10月8日やすらぎの杜遠野
遠藤寿美子さん（70歳）内郷高野町番所 9月29日ライフケア好間会堂
小泉ヨシ子さん（94歳）小名浜字中原 10月8日ライフケア小名浜会堂
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン