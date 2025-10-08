１０月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

西舘 富蔵さん（83歳）勿来町窪田町通 10月6日家族葬ホール家族物語勿来大竹 トミさん（93歳）石塚町東 10月6日石塚町東山田 隆義さん（89歳）勿来町窪田御前崎 10月8日アルコ会館勿来今井 勝さん（84歳）泉町滝尻字神力前 10月9日アルコ会館泉折笠 明さん（75歳）遠野町入遠野字南 10月8日やすらぎの杜遠野遠藤寿美子さん（70歳）内郷高野町番所 9月29日ライフケア好間会堂小泉ヨシ子さん（94歳）小名浜字中原 10月8日ライフケア小名浜会堂