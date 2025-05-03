５月２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内佐藤ツナ子さん（107歳）平字掻槌小路 せきのホール松本欽二郎さん（91歳）川前町川前字宇根尻 セレモニーホールくさの彩華飛塚 孝子さん（72歳）平谷川瀬字西作 総合葬祭あすか児玉 有治さん（92歳）平字城東二丁目 九品寺檀信徒会館佐野 照子さん（86歳）小名浜大原字西橋本 ライフケア小名浜会堂内藤 精一さん（88歳）常磐関船町諏訪下 ライフケア湯本会堂佐々木孝一さん（90歳）洋向台 ライフケア平会堂いわき市県外髙田 久夫さん（87歳）双葉郡富岡町大字大菅字川田 あいぱるホール泉会館鈴木 初惠さん（97歳）北茨城市関本町富士ケ丘 あいぱるホール大津会館