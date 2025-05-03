５月２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 田子 トクイさん(92歳)
- 住所
- 平下荒川
- 喪主
- 田子 武さん
- 告別式
- ７日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
いわき市内
佐藤ツナ子さん（107歳）平字掻槌小路 せきのホール
松本欽二郎さん（91歳）川前町川前字宇根尻 セレモニーホールくさの彩華
飛塚 孝子さん（72歳）平谷川瀬字西作 総合葬祭あすか
児玉 有治さん（92歳）平字城東二丁目 九品寺檀信徒会館
佐野 照子さん（86歳）小名浜大原字西橋本 ライフケア小名浜会堂
内藤 精一さん（88歳）常磐関船町諏訪下 ライフケア湯本会堂
佐々木孝一さん（90歳）洋向台 ライフケア平会堂
いわき市県外
髙田 久夫さん（87歳）双葉郡富岡町大字大菅字川田 あいぱるホール泉会館
鈴木 初惠さん（97歳）北茨城市関本町富士ケ丘 あいぱるホール大津会館
詳しくはこちら
佐藤ツナ子さん（107歳）平字掻槌小路 せきのホール
松本欽二郎さん（91歳）川前町川前字宇根尻 セレモニーホールくさの彩華
飛塚 孝子さん（72歳）平谷川瀬字西作 総合葬祭あすか
児玉 有治さん（92歳）平字城東二丁目 九品寺檀信徒会館
佐野 照子さん（86歳）小名浜大原字西橋本 ライフケア小名浜会堂
内藤 精一さん（88歳）常磐関船町諏訪下 ライフケア湯本会堂
佐々木孝一さん（90歳）洋向台 ライフケア平会堂
いわき市県外
髙田 久夫さん（87歳）双葉郡富岡町大字大菅字川田 あいぱるホール泉会館
鈴木 初惠さん（97歳）北茨城市関本町富士ケ丘 あいぱるホール大津会館
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