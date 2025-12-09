福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１２月８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

佐藤　良子さん（74歳）泉ケ丘　9日あいぱるホール泉会館
下山田シデ子さん（93歳）遠野町根岸字小藪　9日やすらぎの杜遠野
青木千枝子さん（90歳）泉町黒須野字早稲田　9日家族葬ホール家族物語泉
中野　三郎さん（83歳）小名浜岡小名一丁目　11日メモリアルホールみよの杜
鈴木　悦子さん（70歳）内郷高坂町中平　5日総合葬祭せきの
鈴木　澄雄さん（86歳）江名字藤ヶ丘　11日しらた斎場塩屋崎
山崎三喜子さん（85歳）泉町滝尻字南坪　11日ライフケア小名浜会堂
渡邊　康吉さん（77歳）内郷高坂町二丁目　10日さがみ葬斎会館 いわき
