１２月８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
佐藤 良子さん（74歳）泉ケ丘 9日あいぱるホール泉会館
下山田シデ子さん（93歳）遠野町根岸字小藪 9日やすらぎの杜遠野
青木千枝子さん（90歳）泉町黒須野字早稲田 9日家族葬ホール家族物語泉
中野 三郎さん（83歳）小名浜岡小名一丁目 11日メモリアルホールみよの杜
鈴木 悦子さん（70歳）内郷高坂町中平 5日総合葬祭せきの
鈴木 澄雄さん（86歳）江名字藤ヶ丘 11日しらた斎場塩屋崎
山崎三喜子さん（85歳）泉町滝尻字南坪 11日ライフケア小名浜会堂
渡邊 康吉さん（77歳）内郷高坂町二丁目 10日さがみ葬斎会館 いわき
