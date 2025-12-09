１２月８日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

下山田シデ子さん（93歳）遠野町根岸字小藪 9日やすらぎの杜遠野

青木千枝子さん（90歳）泉町黒須野字早稲田 9日家族葬ホール家族物語泉

中野 三郎さん（83歳）小名浜岡小名一丁目 11日メモリアルホールみよの杜

鈴木 悦子さん（70歳）内郷高坂町中平 5日総合葬祭せきの

鈴木 澄雄さん（86歳）江名字藤ヶ丘 11日しらた斎場塩屋崎

山崎三喜子さん（85歳）泉町滝尻字南坪 11日ライフケア小名浜会堂

渡邊 康吉さん（77歳）内郷高坂町二丁目 10日さがみ葬斎会館 いわき

