１２月９日（お悔やみ情報）

舟生 満雄さん（84歳）東田町金子平 9日家族葬ホール家族物語勿来笹川 厚さん（86歳）小浜町北ノ作 11日家族葬ホール家族物語勿来斉藤 文男さん（76歳）小名浜南富岡字薬師前 11日本多斎苑小名浜阿部セツ子さん（92歳）三和町上永井字作 11日かげつ斎苑好間児玉 政志さん（95歳）小名浜玉川町東 1日あいぱるホール小名浜会館渡邉 通さん（89歳）勿来町関田御城前 10日あいぱるホールアデイ勿来会館市村多恵子さん（67歳）平字番匠町 11日JA葬祭ラポール平早野 敏子さん（78歳）四倉町字梅ケ丘南 11日JA葬祭ラポール四倉佐久山ヨシ子さん（85歳）四倉町狐塚字高野堀 5日自宅國井スミ子さん（92歳）常磐下湯長谷町 11日さがみ葬斎会館いわき遠藤 武則さん（76歳）内郷綴町大木下 15日ライフケア好間会堂根本トシ子さん（90歳）平字大町 14日ライフケア平会堂熊坂 政信さん（64歳）平中山字柳町 13日ライフケア平会堂

沢村孝三郎さん（86歳）北茨城市磯原町上相田 10日アルコ会館中郷

須田 伸行さん（64歳）北茨城市華川町車 9日アルコ会館中郷

田口 滋美さん（75歳）高萩市島名 10日やまとセレモニーホール高萩

