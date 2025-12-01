１２月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 松﨑 倫久さん(89歳)
- 住所
- 平字四町目
- 喪主
- 松﨑 貴弘さん
- 告別式
- 12月14日午前11時より山光堂メモリアルホール迎賓館
舟生 満雄さん（84歳）東田町金子平 9日家族葬ホール家族物語勿来
笹川 厚さん（86歳）小浜町北ノ作 11日家族葬ホール家族物語勿来
斉藤 文男さん（76歳）小名浜南富岡字薬師前 11日本多斎苑小名浜
阿部セツ子さん（92歳）三和町上永井字作 11日かげつ斎苑好間
児玉 政志さん（95歳）小名浜玉川町東 1日あいぱるホール小名浜会館
渡邉 通さん（89歳）勿来町関田御城前 10日あいぱるホールアデイ勿来会館
市村多恵子さん（67歳）平字番匠町 11日JA葬祭ラポール平
早野 敏子さん（78歳）四倉町字梅ケ丘南 11日JA葬祭ラポール四倉
佐久山ヨシ子さん（85歳）四倉町狐塚字高野堀 5日自宅
國井スミ子さん（92歳）常磐下湯長谷町 11日さがみ葬斎会館いわき
遠藤 武則さん（76歳）内郷綴町大木下 15日ライフケア好間会堂
根本トシ子さん（90歳）平字大町 14日ライフケア平会堂
熊坂 政信さん（64歳）平中山字柳町 13日ライフケア平会堂
沢村孝三郎さん（86歳）北茨城市磯原町上相田 10日アルコ会館中郷
須田 伸行さん（64歳）北茨城市華川町車 9日アルコ会館中郷
田口 滋美さん（75歳）高萩市島名 10日やまとセレモニーホール高萩
