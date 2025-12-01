１２月１０日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区 故人氏名 加藤 昭典さん(54歳) 住所 平下平窪中島町 喪主 加藤 ゆかりさん 告別式 14日午前11時より清翔苑 平



駒木ハルイさん（98歳）好間町北好間字椎木平 14日かげつ斎苑好間

蛭田ふみよさん（98歳）田人町貝泊字戸草 13日JA葬祭ラポール錦

阿部 卓郎さん（72歳）中央台高久一丁目 5日家族葬かのん

四家コウ子さん（77歳）平豊間字原町 13日しらた斎場なごみ

加藤 秀男さん（90歳）平字北目町 13日せきのホール

折原 三郎さん（94歳）小名浜岡小名字小舘 13日さがみ葬斎会館いわき

倉持 定美さん（69歳）小名浜南君ヶ塚町 14日メモリアルホールみよの杜

齊藤 喜弘さん（86歳）小名浜住吉字飯塚 8日ライフケア平会堂

須釜 重代さん（96歳）平字作町 16日ライフケア平会堂 三瓶真由美さん（43歳）中岡町二丁目 13日アルコ会館勿来駒木ハルイさん（98歳）好間町北好間字椎木平 14日かげつ斎苑好間蛭田ふみよさん（98歳）田人町貝泊字戸草 13日JA葬祭ラポール錦阿部 卓郎さん（72歳）中央台高久一丁目 5日家族葬かのん四家コウ子さん（77歳）平豊間字原町 13日しらた斎場なごみ加藤 秀男さん（90歳）平字北目町 13日せきのホール折原 三郎さん（94歳）小名浜岡小名字小舘 13日さがみ葬斎会館いわき倉持 定美さん（69歳）小名浜南君ヶ塚町 14日メモリアルホールみよの杜齊藤 喜弘さん（86歳）小名浜住吉字飯塚 8日ライフケア平会堂須釜 重代さん（96歳）平字作町 16日ライフケア平会堂 藤田アイ子さん（86歳）双葉郡双葉町大字長塚字原田 13日かげつ斎苑湯本

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン







