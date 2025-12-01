１２月１１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 鈴木 満智子さん(98歳)
- 住所
- 四倉町字西三丁目
- 喪主
- 鈴木 悦雄さん
- 告別式
- 12月15日午前11時よりリリーブホールさんえいで家族葬を行う
根本十志夫さん（68歳）大久町大久字川上 14日JA葬祭ラポール四倉
薄葉オトミさん（101歳）平上平窪字真似井 15日JA葬祭ラポール平窪
樋田 繁さん（101歳）勿来町白米酒井原 8日さがみ勿来斎場
田代 和美さん（88歳）勿来町窪田町通三丁目 13日セレモニーホールしんえい
櫛田 定さん（71歳）常磐上湯長谷町釜ノ前 14日やすらぎの杜遠野
柴生田順子さん（85歳）中央台鹿島三丁目 9日ライフケア平会堂
佐藤 一郎さん（90歳）北茨城市関南町神岡上 13日アルコ会館北茨城
