１２月１１日（お悔やみ情報）

根本十志夫さん（68歳）大久町大久字川上 14日JA葬祭ラポール四倉薄葉オトミさん（101歳）平上平窪字真似井 15日JA葬祭ラポール平窪樋田 繁さん（101歳）勿来町白米酒井原 8日さがみ勿来斎場田代 和美さん（88歳）勿来町窪田町通三丁目 13日セレモニーホールしんえい櫛田 定さん（71歳）常磐上湯長谷町釜ノ前 14日やすらぎの杜遠野柴生田順子さん（85歳）中央台鹿島三丁目 9日ライフケア平会堂

佐藤 一郎さん（90歳）北茨城市関南町神岡上 13日アルコ会館北茨城

