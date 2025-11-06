福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１１月５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
根本　和子さん(95歳)
住所
平北白土字宮前
喪主
根本　良一さん
告別式
10日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館
赤津　協子さん（60歳）錦町大島　10月31日あいぱるホールアデイ勿来会館
鷺　　祐子さん（55歳）植田町中央　11月9日あいぱるホールアデイ勿来会館
國井　　弘さん（70歳）遠野町滝字内城　11月8日あいぱるホール泉会館
大谷　義一さん（73歳）郷ケ丘一丁目　10月31日ライフケア平会堂
佐川　みきさん（87歳）平下荒川字久世原　11月8日ライフケア平会堂
藁谷　　德さん（93歳）常磐関船町宮下　11月6日ライフケア湯本会堂
馬上　由美さん（67歳）泉ケ丘二丁目　11月3日ライフケア小名浜会堂
渡邉　敏江さん（59歳）薄磯二丁目　10月30日JA葬祭ラポール平
髙木久美子さん（68歳）自由ケ丘　11月4日JA葬祭ラポール平
仁平　光子さん（90歳）小名浜下神白　11月8日メモリアルホールみよの杜
波立百合子さん（88歳）鹿島町下蔵持字満屋　11月6日メモリアルホールみよの杜
田口　光一さん（73歳）田人町黒田字向畑　11月5日やすらぎの杜遠野
太田　禮子さん（90歳）内郷宮町代　11月5日葬祭ホール 堀坂會館
藁谷　秀平さん（68歳）三和町下三坂字谷合　11月6日セレモニーホールくさの悠華
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




PR：地域密着型の金融機関（信用組合）。地域社会への貢献を使命とし、地元の企業や住民が対象の預金・融資などの金融サービスを提供しています。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP