１１月５日（お悔やみ情報）

平地区
- 故人氏名
- 根本 和子さん(95歳)
- 住所
- 平北白土字宮前
- 喪主
- 根本 良一さん
- 告別式
- 10日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館
赤津 協子さん（60歳）錦町大島 10月31日あいぱるホールアデイ勿来会館
鷺 祐子さん（55歳）植田町中央 11月9日あいぱるホールアデイ勿来会館
國井 弘さん（70歳）遠野町滝字内城 11月8日あいぱるホール泉会館
大谷 義一さん（73歳）郷ケ丘一丁目 10月31日ライフケア平会堂
佐川 みきさん（87歳）平下荒川字久世原 11月8日ライフケア平会堂
藁谷 德さん（93歳）常磐関船町宮下 11月6日ライフケア湯本会堂
馬上 由美さん（67歳）泉ケ丘二丁目 11月3日ライフケア小名浜会堂
渡邉 敏江さん（59歳）薄磯二丁目 10月30日JA葬祭ラポール平
髙木久美子さん（68歳）自由ケ丘 11月4日JA葬祭ラポール平
仁平 光子さん（90歳）小名浜下神白 11月8日メモリアルホールみよの杜
波立百合子さん（88歳）鹿島町下蔵持字満屋 11月6日メモリアルホールみよの杜
田口 光一さん（73歳）田人町黒田字向畑 11月5日やすらぎの杜遠野
太田 禮子さん（90歳）内郷宮町代 11月5日葬祭ホール 堀坂會館
藁谷 秀平さん（68歳）三和町下三坂字谷合 11月6日セレモニーホールくさの悠華
