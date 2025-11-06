１１月５日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 平地区 故人氏名 根本 和子さん(95歳) 住所 平北白土字宮前 喪主 根本 良一さん 告別式 10日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館

鷺 祐子さん（55歳）植田町中央 11月9日あいぱるホールアデイ勿来会館

國井 弘さん（70歳）遠野町滝字内城 11月8日あいぱるホール泉会館

大谷 義一さん（73歳）郷ケ丘一丁目 10月31日ライフケア平会堂

佐川 みきさん（87歳）平下荒川字久世原 11月8日ライフケア平会堂

藁谷 德さん（93歳）常磐関船町宮下 11月6日ライフケア湯本会堂

馬上 由美さん（67歳）泉ケ丘二丁目 11月3日ライフケア小名浜会堂

渡邉 敏江さん（59歳）薄磯二丁目 10月30日JA葬祭ラポール平

髙木久美子さん（68歳）自由ケ丘 11月4日JA葬祭ラポール平

仁平 光子さん（90歳）小名浜下神白 11月8日メモリアルホールみよの杜

波立百合子さん（88歳）鹿島町下蔵持字満屋 11月6日メモリアルホールみよの杜

田口 光一さん（73歳）田人町黒田字向畑 11月5日やすらぎの杜遠野

太田 禮子さん（90歳）内郷宮町代 11月5日葬祭ホール 堀坂會館

藁谷 秀平さん（68歳）三和町下三坂字谷合 11月6日セレモニーホールくさの悠華

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン 赤津 協子さん（60歳）錦町大島 10月31日あいぱるホールアデイ勿来会館鷺 祐子さん（55歳）植田町中央 11月9日あいぱるホールアデイ勿来会館國井 弘さん（70歳）遠野町滝字内城 11月8日あいぱるホール泉会館大谷 義一さん（73歳）郷ケ丘一丁目 10月31日ライフケア平会堂佐川 みきさん（87歳）平下荒川字久世原 11月8日ライフケア平会堂藁谷 德さん（93歳）常磐関船町宮下 11月6日ライフケア湯本会堂馬上 由美さん（67歳）泉ケ丘二丁目 11月3日ライフケア小名浜会堂渡邉 敏江さん（59歳）薄磯二丁目 10月30日JA葬祭ラポール平髙木久美子さん（68歳）自由ケ丘 11月4日JA葬祭ラポール平仁平 光子さん（90歳）小名浜下神白 11月8日メモリアルホールみよの杜波立百合子さん（88歳）鹿島町下蔵持字満屋 11月6日メモリアルホールみよの杜田口 光一さん（73歳）田人町黒田字向畑 11月5日やすらぎの杜遠野太田 禮子さん（90歳）内郷宮町代 11月5日葬祭ホール 堀坂會館藁谷 秀平さん（68歳）三和町下三坂字谷合 11月6日セレモニーホールくさの悠華





