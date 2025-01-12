１月１１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 伊藤 恭子さん(85歳)
- 住所
- 平下平窪一丁目
- 喪主
- 伊藤 惣さん
- 告別式
- 16日午前11時よりJA葬祭ラポール平窪 ※花環は辞退
小川地区
- 故人氏名
- 藁谷 洋子さん(90歳)
- 住所
- 小川町高萩字家ノ前
- 喪主
- 藁谷 登さん
- 告別式
- 15日午前11時よりJA葬祭ラポール平窪 ※花環は辞退
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 新妻 宏康さん(88歳)
- 住所
- 久之浜町久之浜字中町
- 喪主
- 新妻 康範さん
- 告別式
- 15日午前11時よりリーブホールさんえい ※花環は辞退
- 故人氏名
- 高木 ヤイさん(99歳)
- 住所
- 久之浜町西一丁目
- 喪主
- 高木 大輔さん
- 告別式
- 19日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館 ※花環は辞退
福島県いわき市内
根橋直人さん（56歳）市郷ケ丘 あいばるファミリーホール磐城館
中川千代さん（76歳）植田町西荒田 ファミリーホール磐城館
安齋光枝さん（85歳）山田町塙沢 アルコ会館勿来
岡村京次さん（75歳）泉玉鍼三丁目 家族葬ホール家族物語泉
松本功さん（83歳）平中神谷前河原町 ライフケア好間会堂
酒井功一さん（76歳）常磐関船町迎 ライフケア湯本会堂
渡辺幸子さん（76歳）小名浜大原字乙新地 ライフケア小名浜会堂
白士輝子さん（82歳）平中神谷後原 あいばるホール磐城会館
福島県いわき市外
鈴木静江さん（91歳） 茨城県北茨城市磯原町磯原 あいばるホール磯原会館
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根橋直人さん（56歳）市郷ケ丘 あいばるファミリーホール磐城館
中川千代さん（76歳）植田町西荒田 ファミリーホール磐城館
安齋光枝さん（85歳）山田町塙沢 アルコ会館勿来
岡村京次さん（75歳）泉玉鍼三丁目 家族葬ホール家族物語泉
松本功さん（83歳）平中神谷前河原町 ライフケア好間会堂
酒井功一さん（76歳）常磐関船町迎 ライフケア湯本会堂
渡辺幸子さん（76歳）小名浜大原字乙新地 ライフケア小名浜会堂
白士輝子さん（82歳）平中神谷後原 あいばるホール磐城会館
福島県いわき市外
鈴木静江さん（91歳） 茨城県北茨城市磯原町磯原 あいばるホール磯原会館
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