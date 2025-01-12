１月１１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

福島県いわき市内根橋直人さん（56歳）市郷ケ丘 あいばるファミリーホール磐城館中川千代さん（76歳）植田町西荒田 ファミリーホール磐城館安齋光枝さん（85歳）山田町塙沢 アルコ会館勿来岡村京次さん（75歳）泉玉鍼三丁目 家族葬ホール家族物語泉松本功さん（83歳）平中神谷前河原町 ライフケア好間会堂酒井功一さん（76歳）常磐関船町迎 ライフケア湯本会堂渡辺幸子さん（76歳）小名浜大原字乙新地 ライフケア小名浜会堂白士輝子さん（82歳）平中神谷後原 あいばるホール磐城会館福島県いわき市外鈴木静江さん（91歳） 茨城県北茨城市磯原町磯原 あいばるホール磯原会館