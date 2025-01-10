１月10日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区 故人氏名 吉田 富雄さん(79歳) 住所 平上片寄字堂ノ作 喪主 吉田 智実さん 告別式 通夜：14日午後６時より 告別式：15日午前11時より 場所：JA葬祭ラポール平 ※花環は辞退

小名浜地区 故人氏名 水野みどりさん(81歳) 住所 小名浜字吹松 喪主 藁谷 猛さん 告別式 告別式：12月30日近親者にて執り行った 場所：清翔苑平

常磐地区 故人氏名 中山美津枝さん(81歳) 住所 常磐上湯長谷町扇田 喪主 中山 晴司さん 告別式 通夜：12日午後６時より 告別式：13日午前11時より 場所：山光堂メモリアルホール迎賓館 ※花環は辞退

三和地区 故人氏名 阿部 政治さん(92歳) 住所 三和町上市萱字榎下 喪主 阿部 祐治さん 告別式 通夜：12日午後６時より 告別式：13日午前11時より 場所：JA葬祭ラポール三和

久之浜・大久地区 故人氏名 飯髙 邦子さん(89歳) 住所 大久町小久字町田前 喪主 飯髙 眞美さん 告別式 通夜：12日午後６時より 告別式：13日正午より 場所：リリーブホールさんえい ※花環は辞退

福島県いわき市内

木村年榮さん（91歳）若葉台一丁目 アルコ会館いわき

青木英雄さん（85歳）中央台鹿島三丁目 アルコ会館いわき

松本忠愼さん（69歳）好間町中好間字八反田 龍雲寺（好間町北好間）

室越文子さん（65歳）常磐上謁長谷町湯台堂 かげつ斎苑湯本

四家のり子さん（78歳）平下平窪字大念仏 かげつ斎苑好間

吉田群子さん（89歳）川前町小白井字将監小屋 セレモニーホールくさの彩華

白田易子さん（88歳）江名字江ノ浦 しらた斎場塩屋崎

松本㓛さん（83歳）平中神谷前河原町 ライフケア好間会堂

生田目晴夫さん（87歳）遠野町深山田字福井 やすらぎの杜遠野

福島県いわき市外

瀬山みよさん（92歳）北茨城市大津町北町 あいぱるホール大津会館

内山征夫さん（82歳）北茨城市大津町北町 あいぱるホール大津会館

稲田惠美子さん（75歳）北茨城市躙原町大塚 あいぱるホール磯原会館