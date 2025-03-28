３月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
いわき市内
辻 菊男さん（92歳）好間町大利 かげつ斎苑好間
佐藤 和榮さん（80歳）江名字北町 しらた斎場塩屋崎
太 光子さん（90歳）折戸字折戸 しらた斎場塩屋崎
岡部 澄江さん（75歳）内郷内町堤田 たびだちの家一心
山﨑 政彦さん（61歳）錦町須賀 セレモニーホールしんえい
吉田 弘さん（81歳）常磐西郷町大夫 吉成斎苑花の葬送
いわき市県外
安岡シヅ子さん（88歳）北茨城市磯原町木皿 あいぱるホール磯原会館
村山 弘松さん（88歳）北茨城市磯原町磯原 あいぱるホール磯原会館
野口 繁さん（86歳）北茨城市華川町中妻 あいぱるホール磯原会館
荒井ハルエさん（99歳）北茨城市磯原町木皿 あいぱるファミリーホール磯原館
松本 純子さん（62歳）高萩市下手綱 あいぱるファミリーホール高萩館
熊代 ヨシさん（95歳）高萩市島名 あいぱるファミリーホール高萩館
伊藤 輝夫さん（93歳）北茨城市関本町関本中 自宅
大川たね子さん（73歳）双葉郡富岡町大字上郡山字半弥沢 せきのホール
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辻 菊男さん（92歳）好間町大利 かげつ斎苑好間
佐藤 和榮さん（80歳）江名字北町 しらた斎場塩屋崎
太 光子さん（90歳）折戸字折戸 しらた斎場塩屋崎
岡部 澄江さん（75歳）内郷内町堤田 たびだちの家一心
山﨑 政彦さん（61歳）錦町須賀 セレモニーホールしんえい
吉田 弘さん（81歳）常磐西郷町大夫 吉成斎苑花の葬送
いわき市県外
安岡シヅ子さん（88歳）北茨城市磯原町木皿 あいぱるホール磯原会館
村山 弘松さん（88歳）北茨城市磯原町磯原 あいぱるホール磯原会館
野口 繁さん（86歳）北茨城市華川町中妻 あいぱるホール磯原会館
荒井ハルエさん（99歳）北茨城市磯原町木皿 あいぱるファミリーホール磯原館
松本 純子さん（62歳）高萩市下手綱 あいぱるファミリーホール高萩館
熊代 ヨシさん（95歳）高萩市島名 あいぱるファミリーホール高萩館
伊藤 輝夫さん（93歳）北茨城市関本町関本中 自宅
大川たね子さん（73歳）双葉郡富岡町大字上郡山字半弥沢 せきのホール
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