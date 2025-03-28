３月２７日（お悔やみ情報）

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いわき市内辻 菊男さん（92歳）好間町大利 かげつ斎苑好間佐藤 和榮さん（80歳）江名字北町 しらた斎場塩屋崎太 光子さん（90歳）折戸字折戸 しらた斎場塩屋崎岡部 澄江さん（75歳）内郷内町堤田 たびだちの家一心山﨑 政彦さん（61歳）錦町須賀 セレモニーホールしんえい吉田 弘さん（81歳）常磐西郷町大夫 吉成斎苑花の葬送いわき市県外安岡シヅ子さん（88歳）北茨城市磯原町木皿 あいぱるホール磯原会館村山 弘松さん（88歳）北茨城市磯原町磯原 あいぱるホール磯原会館野口 繁さん（86歳）北茨城市華川町中妻 あいぱるホール磯原会館荒井ハルエさん（99歳）北茨城市磯原町木皿 あいぱるファミリーホール磯原館松本 純子さん（62歳）高萩市下手綱 あいぱるファミリーホール高萩館熊代 ヨシさん（95歳）高萩市島名 あいぱるファミリーホール高萩館伊藤 輝夫さん（93歳）北茨城市関本町関本中 自宅大川たね子さん（73歳）双葉郡富岡町大字上郡山字半弥沢 せきのホール