３月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 國友 隆志さん(84歳)
- 住所
- 平塩字塩向
- 喪主
- 國友 和彦さん
- 告別式
- 30日午後０時半よりＪＡ葬祭ラポール平 ※花環は辞退
- 故人氏名
- 坂本 育子さん(67歳)
- 住所
- 平下神谷字東大苗代
- 喪主
- 坂本 一雄さん
- 告別式
- 31日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平 ※花環は辞退
四倉地区
- 故人氏名
- 髙倉 ケイ子さん (84歳)
- 住所
- 四倉町字東三丁目
- 喪主
- 髙倉 郁也さん
- 告別式
- 31日午前11時よりリリーブホールさんえい ※花環は辞退
いわき市内
藤田 節子さん（70歳）勿来町窪田町通 家族葬ホール家族物語勿来
青木 光子さん（98歳）郷ケ丘 アルコ会館いわき
五十嵐 光さん（74歳）市中央台鹿島 アルコ会館いわき
平子 シメさん（88歳）小名浜大原字丙新地 アルコ会館泉
佐藤 錦子さん（80歳）泉町黒須野字早稲田 アルコ会館泉
平山 律子さん（93歳）植田町中央 アルコ会館勿来
櫛田 稔さん（88歳）勿来町窪田中島 自宅
黒須 愛子さん（90歳）久之浜町久之浜字立
竹村ヨシ子さん（88歳）小名浜港ケ丘 しらた斎場ファミリオ神白
鈴木 久平さん（94歳）遠野町滝字鍛冶内 やすらぎの杜遠野
大平 典子さん（68歳）勿来町白米酒井原 セレモニーホールしんえい
小宅 光明さん（68歳）沼部町石畑 セレモニーホールしんえい
木村 弘一さん（88歳）平上片寄字矢田ノ目 せきのホール
岡田 重俊さん（83歳）三和町下永井字横山 せきのホール
いわき市県外
鈴木松之助さん（98歳）高萩市大字高萩 あいぱるホール高萩会館
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藤田 節子さん（70歳）勿来町窪田町通 家族葬ホール家族物語勿来
青木 光子さん（98歳）郷ケ丘 アルコ会館いわき
五十嵐 光さん（74歳）市中央台鹿島 アルコ会館いわき
平子 シメさん（88歳）小名浜大原字丙新地 アルコ会館泉
佐藤 錦子さん（80歳）泉町黒須野字早稲田 アルコ会館泉
平山 律子さん（93歳）植田町中央 アルコ会館勿来
櫛田 稔さん（88歳）勿来町窪田中島 自宅
黒須 愛子さん（90歳）久之浜町久之浜字立
竹村ヨシ子さん（88歳）小名浜港ケ丘 しらた斎場ファミリオ神白
鈴木 久平さん（94歳）遠野町滝字鍛冶内 やすらぎの杜遠野
大平 典子さん（68歳）勿来町白米酒井原 セレモニーホールしんえい
小宅 光明さん（68歳）沼部町石畑 セレモニーホールしんえい
木村 弘一さん（88歳）平上片寄字矢田ノ目 せきのホール
岡田 重俊さん（83歳）三和町下永井字横山 せきのホール
いわき市県外
鈴木松之助さん（98歳）高萩市大字高萩 あいぱるホール高萩会館
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