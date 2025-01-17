福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報をお届けします

お悔やみ

１月１６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

内郷地区

故人氏名
志賀　孝代さん(85歳)
住所
内郷御台境町
喪主
志賀　健光さん
告別式
１月13日家族葬にて執り行った

四倉地区

故人氏名
阿部　悦子さん(92歳)
住所
四倉町
喪主
佐藤　克美さん
告別式
18日午前11時よりJA葬祭ラポール四倉

久之浜・大久地区

故人氏名
阿部　秀嗣さん(79歳)
住所
久之浜町西一丁目
喪主
阿部　君子さん
告別式
21日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館家族葬にて執り行う※花環は辞退

福島県いわき市内
小林キヨノさん (103歳)好間町北好間椎木平　好間会堂
箱﨑　義次さん (86歳)泉町黒須野字早稲田　あいぱるホール泉会館
大竹義子さん（74歳）好間町北好間字椎木平　家族葬ホール家族物語好間
丹野義久さん（81歳）金山町朝日台　しょうぶ苑植田
齋藤督さん（99歳）内郷内町桜本　あいぱるホール磐城会館
小栁清孝さん（70歳）小浜町北ノ作　さがみ葬斎会館いわき
大越式子さん（90歳）内郷白水町　葬祭ホール堀坂會館
鈴木智恵子さん（93歳）中岡町　セレモニーホールしんえい

福島県いわき市外
根本米子さん（94歳）日立市川尻町　鞍掛山葬祭場(日立市）
山田文子さん（85歳）双葉郡浪江町大字苅宿字鹿畑　あいぱるファミリーホール泉館
中村文雄さん（76歳）高萩市島名　あいぱるホール高萩会館
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