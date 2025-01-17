１月１６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

福島県いわき市内小林キヨノさん (103歳)好間町北好間椎木平 好間会堂箱﨑 義次さん (86歳)泉町黒須野字早稲田 あいぱるホール泉会館大竹義子さん（74歳）好間町北好間字椎木平 家族葬ホール家族物語好間丹野義久さん（81歳）金山町朝日台 しょうぶ苑植田齋藤督さん（99歳）内郷内町桜本 あいぱるホール磐城会館小栁清孝さん（70歳）小浜町北ノ作 さがみ葬斎会館いわき大越式子さん（90歳）内郷白水町 葬祭ホール堀坂會館鈴木智恵子さん（93歳）中岡町 セレモニーホールしんえい

福島県いわき市外

根本米子さん（94歳）日立市川尻町 鞍掛山葬祭場(日立市）

山田文子さん（85歳）双葉郡浪江町大字苅宿字鹿畑 あいぱるファミリーホール泉館

中村文雄さん（76歳）高萩市島名 あいぱるホール高萩会館

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