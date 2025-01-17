１月１６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
内郷地区
- 故人氏名
- 志賀 孝代さん(85歳)
- 住所
- 内郷御台境町
- 喪主
- 志賀 健光さん
- 告別式
- １月13日家族葬にて執り行った
四倉地区
- 故人氏名
- 阿部 悦子さん(92歳)
- 住所
- 四倉町
- 喪主
- 佐藤 克美さん
- 告別式
- 18日午前11時よりJA葬祭ラポール四倉
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 阿部 秀嗣さん(79歳)
- 住所
- 久之浜町西一丁目
- 喪主
- 阿部 君子さん
- 告別式
- 21日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館家族葬にて執り行う※花環は辞退
福島県いわき市内
小林キヨノさん (103歳)好間町北好間椎木平 好間会堂
箱﨑 義次さん (86歳)泉町黒須野字早稲田 あいぱるホール泉会館
大竹義子さん（74歳）好間町北好間字椎木平 家族葬ホール家族物語好間
丹野義久さん（81歳）金山町朝日台 しょうぶ苑植田
齋藤督さん（99歳）内郷内町桜本 あいぱるホール磐城会館
小栁清孝さん（70歳）小浜町北ノ作 さがみ葬斎会館いわき
大越式子さん（90歳）内郷白水町 葬祭ホール堀坂會館
鈴木智恵子さん（93歳）中岡町 セレモニーホールしんえい
福島県いわき市外
根本米子さん（94歳）日立市川尻町 鞍掛山葬祭場(日立市）
山田文子さん（85歳）双葉郡浪江町大字苅宿字鹿畑 あいぱるファミリーホール泉館
中村文雄さん（76歳）高萩市島名 あいぱるホール高萩会館
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