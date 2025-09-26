９月２５日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 内郷地区 故人氏名 木幡 ヨシ子さん(98歳) 住所 内郷宮町峰根 喪主 木幡 武さん 告別式 27日午後０時半よりＪＡ葬祭ラポール平 久之浜・大久地区 故人氏名 新妻 正大さん(99歳) 住所 大久町大久字北田 喪主 新妻 英正さん 告別式 29日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉

永野 文子さん（70歳）中岡町 29日あいぱるホールアデイ勿来会館

藤田 惠子さん（73歳）植田町本町一丁目 26日アルコ会館勿来

瀬谷 京子さん（87歳）中央台鹿島三丁目 27日アルコ会館いわき

四家 東好さん（92歳）江名字蒲ケ作 27日しらた斎場塩屋崎

渡部 賢公さん（85歳）小名浜大原字芳原 27日メモリアルホールみよの杜

作山 茂久さん（48歳）小名浜下神白字館ノ腰 21日メモリアルホールみよの杜

小菅 誠さん（88歳）常磐湯本町天王崎 29日さがみ葬斎会館いわき

志賀マサ子さん（82歳）内郷宮町平太郎 10月1日せきのホール

いわき市県外

豊田まさ子さん（88歳）茨城県高萩市赤浜 27日ファミリーホール高萩館



