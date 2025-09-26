９月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
内郷地区
- 故人氏名
- 木幡 ヨシ子さん(98歳)
- 住所
- 内郷宮町峰根
- 喪主
- 木幡 武さん
- 告別式
- 27日午後０時半よりＪＡ葬祭ラポール平
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 新妻 正大さん(99歳)
- 住所
- 大久町大久字北田
- 喪主
- 新妻 英正さん
- 告別式
- 29日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
いわき市内
永野 文子さん（70歳）中岡町 29日あいぱるホールアデイ勿来会館
藤田 惠子さん（73歳）植田町本町一丁目 26日アルコ会館勿来
瀬谷 京子さん（87歳）中央台鹿島三丁目 27日アルコ会館いわき
四家 東好さん（92歳）江名字蒲ケ作 27日しらた斎場塩屋崎
渡部 賢公さん（85歳）小名浜大原字芳原 27日メモリアルホールみよの杜
作山 茂久さん（48歳）小名浜下神白字館ノ腰 21日メモリアルホールみよの杜
小菅 誠さん（88歳）常磐湯本町天王崎 29日さがみ葬斎会館いわき
志賀マサ子さん（82歳）内郷宮町平太郎 10月1日せきのホール
いわき市県外
豊田まさ子さん（88歳）茨城県高萩市赤浜 27日ファミリーホール高萩館
