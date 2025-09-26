福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

９月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

内郷地区

故人氏名
木幡 ヨシ子さん(98歳)
住所
内郷宮町峰根
喪主
木幡　　武さん
告別式
27日午後０時半よりＪＡ葬祭ラポール平

久之浜・大久地区

故人氏名
新妻　正大さん(99歳)
住所
大久町大久字北田
喪主
新妻　英正さん
告別式
29日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
いわき市内
永野　文子さん（70歳）中岡町　29日あいぱるホールアデイ勿来会館
藤田　惠子さん（73歳）植田町本町一丁目　26日アルコ会館勿来
瀬谷　京子さん（87歳）中央台鹿島三丁目　27日アルコ会館いわき
四家　東好さん（92歳）江名字蒲ケ作　27日しらた斎場塩屋崎
渡部　賢公さん（85歳）小名浜大原字芳原　27日メモリアルホールみよの杜
作山　茂久さん（48歳）小名浜下神白字館ノ腰　21日メモリアルホールみよの杜
小菅　　誠さん（88歳）常磐湯本町天王崎　29日さがみ葬斎会館いわき
志賀マサ子さん（82歳）内郷宮町平太郎　10月1日せきのホール
いわき市県外
豊田まさ子さん（88歳）茨城県高萩市赤浜　27日ファミリーホール高萩館
