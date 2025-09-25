９月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 富岡 喜重子さん(92歳)
- 住所
- 四倉町玉山字杉内
- 喪主
- 富岡 良光さん
- 告別式
- 25日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール四倉
三和地区
- 故人氏名
- 草野 忠重さん(80歳)
- 住所
- 三和町渡戸字楢木
- 喪主
- 草野 豊美さん
- 告別式
- 27日正午よりＪＡ葬祭ラポール三和
大平 勝さん（88歳）泉町滝尻字前坪 24日アルコ会館泉
江尻 ヒテさん（88歳）渡辺町中釜戸 25日アルコ会館泉
揚妻 義博さん（66歳）常磐上湯長谷町梅ケ平 20日アルコ会館いわき
髙橋喜久義さん（64歳）中央台高久三丁目 25日アルコ会館いわき
大木 緑さん（81歳）好間町上好間字忽滑 25日かげつ斎苑好間
岸部 好秀さん（78歳）葉山二丁目 25日本多斎苑小名浜
大平 美枝さん（52歳）小名浜岡小名四丁目 25日ライフケア小名浜会堂
橋本 弘幸さん（83歳）常磐湯本町天神 25日ライフケア湯本会堂
堀内ミツ子さん（83歳）内郷内町前田 26日葬祭ホール堀坂會館
西山キヨ子さん（87歳）勿来町酒井小山下 27日セレモニーホールしんえい
