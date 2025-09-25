９月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

大平 勝さん（88歳）泉町滝尻字前坪 24日アルコ会館泉江尻 ヒテさん（88歳）渡辺町中釜戸 25日アルコ会館泉揚妻 義博さん（66歳）常磐上湯長谷町梅ケ平 20日アルコ会館いわき髙橋喜久義さん（64歳）中央台高久三丁目 25日アルコ会館いわき大木 緑さん（81歳）好間町上好間字忽滑 25日かげつ斎苑好間岸部 好秀さん（78歳）葉山二丁目 25日本多斎苑小名浜大平 美枝さん（52歳）小名浜岡小名四丁目 25日ライフケア小名浜会堂橋本 弘幸さん（83歳）常磐湯本町天神 25日ライフケア湯本会堂堀内ミツ子さん（83歳）内郷内町前田 26日葬祭ホール堀坂會館西山キヨ子さん（87歳）勿来町酒井小山下 27日セレモニーホールしんえい