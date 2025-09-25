お悔やみ

９月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区

故人氏名
富岡 喜重子さん(92歳)
住所
四倉町玉山字杉内
喪主
富岡　良光さん
告別式
25日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール四倉

三和地区

故人氏名
草野　忠重さん(80歳)
住所
三和町渡戸字楢木
喪主
草野　豊美さん
告別式
27日正午よりＪＡ葬祭ラポール三和
大平　　勝さん（88歳）泉町滝尻字前坪　24日アルコ会館泉
江尻　ヒテさん（88歳）渡辺町中釜戸　25日アルコ会館泉
揚妻　義博さん（66歳）常磐上湯長谷町梅ケ平　20日アルコ会館いわき
髙橋喜久義さん（64歳）中央台高久三丁目　25日アルコ会館いわき
大木　　緑さん（81歳）好間町上好間字忽滑　25日かげつ斎苑好間
岸部　好秀さん（78歳）葉山二丁目　25日本多斎苑小名浜
大平　美枝さん（52歳）小名浜岡小名四丁目　25日ライフケア小名浜会堂
橋本　弘幸さん（83歳）常磐湯本町天神　25日ライフケア湯本会堂
堀内ミツ子さん（83歳）内郷内町前田　26日葬祭ホール堀坂會館
西山キヨ子さん（87歳）勿来町酒井小山下　27日セレモニーホールしんえい
