５月２０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

小島 勇さん（77歳）小名浜大原字下小滝 本多斎苑 小名浜松村キヨミさん（86歳）常磐上湯長谷町五反田 かげつ斎苑 湯本山崎 典子さん（55歳）内郷御台境町鶴巻 かげつ斎苑 好間鈴木 貞子さん（93歳）中央台飯野一丁目 総合葬祭せきの