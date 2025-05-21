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お悔やみ

５月２０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区

故人氏名
外山　弘長さん(84歳)
住所
四倉町上仁井田字鰻沼
喪主
外山　威雄さん
告別式
22日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉

小川地区

故人氏名
二瓶　スミさん(92歳)
住所
小川町高萩字家ノ前
喪主
二瓶　建一さん
告別式
22日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪

三和地区

故人氏名
永山 千代子さん(78歳)
住所
三和町上三坂字中町
喪主
永山　肇一さん
告別式
24日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール三和

川前地区

故人氏名
細矢　恵一さん(81歳)
住所
川前町川前字中ノ萱
喪主
細矢　充孝さん
告別式
23日午前11時より清翔苑　平

久之浜・大久地区

故人氏名
新妻　賢一さん(75歳)
住所
久之浜町久之浜字南畑田
喪主
新妻　好江さん
告別式
22日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館
小島　　勇さん（77歳）小名浜大原字下小滝　本多斎苑 小名浜
松村キヨミさん（86歳）常磐上湯長谷町五反田　かげつ斎苑 湯本
山崎　典子さん（55歳）内郷御台境町鶴巻　かげつ斎苑 好間
鈴木　貞子さん（93歳）中央台飯野一丁目　総合葬祭せきの
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