５月２０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 外山 弘長さん(84歳)
- 住所
- 四倉町上仁井田字鰻沼
- 喪主
- 外山 威雄さん
- 告別式
- 22日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
小川地区
- 故人氏名
- 二瓶 スミさん(92歳)
- 住所
- 小川町高萩字家ノ前
- 喪主
- 二瓶 建一さん
- 告別式
- 22日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
三和地区
- 故人氏名
- 永山 千代子さん(78歳)
- 住所
- 三和町上三坂字中町
- 喪主
- 永山 肇一さん
- 告別式
- 24日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール三和
川前地区
- 故人氏名
- 細矢 恵一さん(81歳)
- 住所
- 川前町川前字中ノ萱
- 喪主
- 細矢 充孝さん
- 告別式
- 23日午前11時より清翔苑 平
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 新妻 賢一さん(75歳)
- 住所
- 久之浜町久之浜字南畑田
- 喪主
- 新妻 好江さん
- 告別式
- 22日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館
小島 勇さん（77歳）小名浜大原字下小滝 本多斎苑 小名浜
松村キヨミさん（86歳）常磐上湯長谷町五反田 かげつ斎苑 湯本
山崎 典子さん（55歳）内郷御台境町鶴巻 かげつ斎苑 好間
鈴木 貞子さん（93歳）中央台飯野一丁目 総合葬祭せきの
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