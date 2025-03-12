福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報をお届けします

お悔やみ

３月１１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内
阿部　郁夫さん（95歳）平作町　平会堂
蝦名真理子さん（69歳）好間町上好間　好間会堂
伊藤日出子さん（89歳）錦町釈迦堂　あいばるファミリーホールアデイ勿来館
桐原　武さん（93歳）勿来町関田西　セレモニーホールしんえい
丹　　トキさん（98歳）小名浜字古湊　本多斎苑小名浜
吉田　三郎さん（90歳）常磐長孫町扇田　アルコ会館泉
佐藤　直樹さん（58歳）勿来町窪田田中　アルコ会館勿来
いわき市県外
樋熊　勝敏さん（83歳）茨城県高萩市石滝　あいばるホール高萩会館
小松　勝子さん（89歳）北茨城市関本町八反　アルコ会館北茨城
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