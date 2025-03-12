３月１１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内阿部 郁夫さん（95歳）平作町 平会堂蝦名真理子さん（69歳）好間町上好間 好間会堂伊藤日出子さん（89歳）錦町釈迦堂 あいばるファミリーホールアデイ勿来館桐原 武さん（93歳）勿来町関田西 セレモニーホールしんえい丹 トキさん（98歳）小名浜字古湊 本多斎苑小名浜吉田 三郎さん（90歳）常磐長孫町扇田 アルコ会館泉佐藤 直樹さん（58歳）勿来町窪田田中 アルコ会館勿来いわき市県外樋熊 勝敏さん（83歳）茨城県高萩市石滝 あいばるホール高萩会館小松 勝子さん（89歳）北茨城市関本町八反 アルコ会館北茨城