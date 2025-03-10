３月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 松島 良晴さん(89歳)
- 住所
- 平赤井比良
- 喪主
- 松島 良一さん
- 告別式
- ３月４日に清翔苑平で家族葬にて執り行った
- 故人氏名
- 大平 敬正さん(78歳)
- 住所
- 平赤井字日渡
- 喪主
- 大平 誠一郎さん
- 告別式
- ３月７日に清翔苑平で家族葬にて執り行った
常磐地区
- 故人氏名
- 鈴木 節枝さん(95歳)
- 住所
- 常磐上矢田町道上作二
- 喪主
- 鈴木 芳樹さん
- 告別式
- 14日午前11時より山光堂メモリアルホール迎賓館 ※花環は辞退
いわき市内
伊藤 守さん（70歳）錦町鈴鹿 あいぱるホール泉会館
金成芳雄さん（92歳）錦町安良町 あいぱるホールアデイ勿来会館
横須賀澄子さん（77歳）中央台飯野 あいぱるファミリーホール磐城館
鈴木裕さん（77歳）内郷内町桜本 あいぱるファミリーホール磐城館
伊藤 豊子さん（93歳）中央台飯野 ライフケア平会堂
吉田トミさん（87歳）常磐藤原町田代 ライフケア湯本会堂
渡邊哲哉さん（90歳）錦町下り立 さがみ勿来斎場
いわき市県外
桑島豊晴さん（77歳）双葉郡浪江町樋渡字内城 あいぱるホール磐城会館
鈴木ヒライさん（93歳）北茨城市平潟町 あいぱるホール大津会館
大森マシ子さん（92歳）双葉郡双葉町大字細谷字陳場沢 いわき迎賓館さがみ典礼
長岡マサ子さん（81歳）双葉郡浪江町大字苅宿字宮下 メモリアルホールみよの杜
詳しくはこちら
伊藤 守さん（70歳）錦町鈴鹿 あいぱるホール泉会館
金成芳雄さん（92歳）錦町安良町 あいぱるホールアデイ勿来会館
横須賀澄子さん（77歳）中央台飯野 あいぱるファミリーホール磐城館
鈴木裕さん（77歳）内郷内町桜本 あいぱるファミリーホール磐城館
伊藤 豊子さん（93歳）中央台飯野 ライフケア平会堂
吉田トミさん（87歳）常磐藤原町田代 ライフケア湯本会堂
渡邊哲哉さん（90歳）錦町下り立 さがみ勿来斎場
いわき市県外
桑島豊晴さん（77歳）双葉郡浪江町樋渡字内城 あいぱるホール磐城会館
鈴木ヒライさん（93歳）北茨城市平潟町 あいぱるホール大津会館
大森マシ子さん（92歳）双葉郡双葉町大字細谷字陳場沢 いわき迎賓館さがみ典礼
長岡マサ子さん（81歳）双葉郡浪江町大字苅宿字宮下 メモリアルホールみよの杜
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