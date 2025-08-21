８月２０日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 四倉地区 故人氏名 小林 文代さん(92歳) 住所 四倉町上仁井田字東ノ内 喪主 小林 敏行さん 告別式 23日午後１時半よりＪＡ葬祭ラポール四倉

大平 正子さん（96歳）好間町上好間字上野原 23日かげつ斎苑 好間

丹野 啓子さん（75歳）平谷川瀬字堂ノ入 26日ライフケア平会堂

山口 智惠子さん（100歳）小名浜玉川町北 19日メモリアルホールみよの杜

いわき市県外

渡部 榮子さん（92歳）北茨城市磯原町木皿 25日あいぱるホール磯原会館

村田 ケイ子さん（91歳）北茨城市中郷町小野矢指 23日あいぱるホール磯原会館

小川原 吉夫さん（87歳）北茨城市磯原町上相田 22日あいぱるファミリーホール中郷館

鈴木 京子さん（70歳）高萩市島名 19日あいぱるファミリーホール高萩館

