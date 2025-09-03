９月２日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 平地区 故人氏名 田中 正己さん(78歳) 住所 平下大越字高畑 喪主 田中 恵子さん 告別式 ７日午後０時半よりＪＡ葬祭ラポール平 中央台地区 故人氏名 佐藤 行年さん(80歳) 住所 中央台飯野一丁目 喪主 佐藤 幸子さん 告別式 ４日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール平 四倉地区 故人氏名 渡邉 巴さん(89歳) 住所 四倉町上仁井田字蒲沼 喪主 草野 浩平さん 告別式 ４日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール四倉 市外 故人氏名 原田 トク子さん(88歳) 住所 双葉郡富岡町大字仏浜字釜田 喪主 原田 正さん 告別式 ３日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平

小笠原重三さん（65歳）佐糠町二丁目 7日アルコ会館勿来

根本 美子さん（74歳）小名浜住吉字搦 8月25日あいぱるホール小名浜会館

菅原 孝さん（73歳）中央台飯野 3日あいぱるホール泉会館

小菅 喜政さん（90歳）小名浜字松之中 3日メモリアルホールみよの杜

古川ミツエさん（93歳）平字城東一丁目 6日いわき迎賓館さがみ典礼

齋藤ウメ子さん（84歳）田人町黒田字赤仁田 4日やすらぎの杜遠野

大和田 宏さん（92歳）市平菅波字菅波入 4日せきのホール

