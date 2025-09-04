９月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 遠藤 十志子さん(82歳)
- 住所
- 平字旧城跡
- 喪主
- 遠藤 惣一さん
- 告別式
- ７日午前11時より山光堂メモリアルホール迎賓館
- 故人氏名
- 鈴木 盛雄さん(90歳)
- 住所
- 平鎌田字砂田
- 喪主
- 鈴木 保志朗さん
- 告別式
- ６日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
いわき市内
吉田美智子さん（86歳）泉滝尻 6日アルコ会館泉
橋本 理男さん（89歳）泉町一丁目 3日アルコ会館泉
本多ルミ子さん（74歳）佐糠町一丁目 7日ライフケア小名浜会堂
新妻ミツエさん（95歳）遠野町上遠野字本町 6日やすらぎの杜遠野
水野 一義さん（80歳）遠野町上遠野字白幡 7日やすらぎの杜遠野
新妻 祥子さん（87歳）平下荒川字中剃 8日せきのホール
いわき市県外
加井ヒサ子さん（89歳）双葉郡大熊町大字夫沢字中央台 4日アルコ会館泉
松川よね子さん（92歳）北茨城市関本町福田 4日アルコ会館北茨城
常恒市五郎さん（98歳）双葉郡大熊町大字小入野字西大和久 1日ライフケア湯本会堂
詳しくはこちら
吉田美智子さん（86歳）泉滝尻 6日アルコ会館泉
橋本 理男さん（89歳）泉町一丁目 3日アルコ会館泉
本多ルミ子さん（74歳）佐糠町一丁目 7日ライフケア小名浜会堂
新妻ミツエさん（95歳）遠野町上遠野字本町 6日やすらぎの杜遠野
水野 一義さん（80歳）遠野町上遠野字白幡 7日やすらぎの杜遠野
新妻 祥子さん（87歳）平下荒川字中剃 8日せきのホール
いわき市県外
加井ヒサ子さん（89歳）双葉郡大熊町大字夫沢字中央台 4日アルコ会館泉
松川よね子さん（92歳）北茨城市関本町福田 4日アルコ会館北茨城
常恒市五郎さん（98歳）双葉郡大熊町大字小入野字西大和久 1日ライフケア湯本会堂
詳しくはこちら