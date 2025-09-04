９月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内吉田美智子さん（86歳）泉滝尻 6日アルコ会館泉橋本 理男さん（89歳）泉町一丁目 3日アルコ会館泉本多ルミ子さん（74歳）佐糠町一丁目 7日ライフケア小名浜会堂新妻ミツエさん（95歳）遠野町上遠野字本町 6日やすらぎの杜遠野水野 一義さん（80歳）遠野町上遠野字白幡 7日やすらぎの杜遠野新妻 祥子さん（87歳）平下荒川字中剃 8日せきのホールいわき市県外加井ヒサ子さん（89歳）双葉郡大熊町大字夫沢字中央台 4日アルコ会館泉松川よね子さん（92歳）北茨城市関本町福田 4日アルコ会館北茨城常恒市五郎さん（98歳）双葉郡大熊町大字小入野字西大和久 1日ライフケア湯本会堂