１月７日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区 故人氏名 星 栄雄さん(76歳) 住所 平塩字宮前 喪主 星 登久さん 告別式 通夜：9日午後6時より 告別式：10日午前11時より 場所：ＪＡ葬祭ラポール平 故人氏名 野口 良子さん(97歳) 住所 平上山口字恵比須内 喪主 野口 和男さん 告別式 通夜：10日午後6時より 告別式：11日午前11時より 場所：ＪＡ葬祭ラポール平 ※花環は辞退

小名浜地区 故人氏名 新妻 重保さん(93歳) 住所 小名浜野田字田中 喪主 新妻 栄一さん 告別式 通夜：８日午後6時より 告別式：９日午前11時より 場所：ＪＡ葬祭ラポール平 ※花環は辞退

勿来地区 故人氏名 関根 敏子さん(90歳) 住所 勿来町関田浜田 喪主 関根 章さん 告別式 通夜：9日午後6時より 告別式：10日午前11時より 場所：ＪＡ葬祭ラポール錦 ※花環は辞退

福島県いわき市内

石﨑 祥子さん（90歳）小名浜玉川町西 小名浜会堂

大竹みどりさん（82歳）平字久保町 泉藏院

吉田長一郎さん（80歳）中之作字勝見ケ浦 しらた斎場ファミリオ神白

菅野トシ子さん（76歳）江名字北口 しらた斎場塩屋崎

田村 康男さん（91歳）折戸字岸浦 しらた斎場塩屋崎

木村 フミさん（100歳）小名浜大原字丁新地 メモリアルホールみよの杜

野中 松代さん（73歳）遠野町滝字才ノ神 やすらぎの杜遠野

山田 裕子さん（79歳）錦町御宝殿 アルコ会館勿来

櫛田 忠男さん（79歳）勿来町窪田伊賀屋敷 アルコ会館勿来

青天目 トミ子さん（78歳）勿来町窪田郡 セレモニーホールしんえい

酒井 和子さん（92歳）常磐西郷町大荷田 吉成斎苑 花の葬送

折笠 義雄さん（83歳）桜ケ丘二丁目 やすらぎの杜遠野

山下 キミエさん（75歳）常磐関船町志座 吉成斎苑ふぁみりぃ

川島 和子さん（60歳）山玉町 アルコ会館勿来

福島県いわき市外

平子已千子さん（86歳）茨城県北茨城市関南町神岡上 あいぱるホール大津会館

芳賀 信子さん（94歳）茨城県北茨城市磯原町磯原 あいぱるホール磯原会館

渡部 敏子さん（89歳）双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂 アルコ会館いわき