２月２８日（お悔やみ情報）

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いわき市内小野 由美子さん（87歳）金山町朝日台 しょうぶ苑植田猪狩ケサヨさん（87歳）川前町下桶売字荻 セレモニーホールくさの彩華吉田もと子さん（77歳）鹿島町船戸 メモリアルホールみよの杜佐藤要司さん（65歳）内郷宮町金坂 総合葬祭せきのいわき市県外中山健治さん（86歳）日立市十王町伊師 あいぱるホール高萩会館矢畑伸宏さん（60歳）高萩市大和町 あいぱるホール高萩会館鈴木公司さん（52歳）高萩市若栗 あいぱるホール高萩会館豊田トキヱさん（97歳）北茨城市磯原町木皿 北茨城市磯原町木皿嶋田 実さん（76歳）北茨城市磯原町磯原 自宅