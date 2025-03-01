２月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 鈴木 みち子さん(77歳)
- 住所
- 平沼ノ内字新街
- 喪主
- 鈴木 和明さん
- 告別式
- ２月26日、ＪＡ葬祭フレンド会館九品寺で家族葬にて執り行った
中央台地区
- 故人氏名
- 小竹森 チヨ子さん(86歳)
- 住所
- 中央台鹿島
- 喪主
- 小竹森 徳彦さん
- 告別式
- ３月４日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
田人地区
- 故人氏名
- 小宅 勇さん(83歳)
- 住所
- 田人町黒田
- 喪主
- 秋津 有児さん
- 告別式
- ２月22日、ＪＡ葬祭ラポール錦で家族葬にて執り行った
いわき市内
小野 由美子さん（87歳）金山町朝日台 しょうぶ苑植田
猪狩ケサヨさん（87歳）川前町下桶売字荻 セレモニーホールくさの彩華
吉田もと子さん（77歳）鹿島町船戸 メモリアルホールみよの杜
佐藤要司さん（65歳）内郷宮町金坂 総合葬祭せきの
いわき市県外
中山健治さん（86歳）日立市十王町伊師 あいぱるホール高萩会館
矢畑伸宏さん（60歳）高萩市大和町 あいぱるホール高萩会館
鈴木公司さん（52歳）高萩市若栗 あいぱるホール高萩会館
豊田トキヱさん（97歳）北茨城市磯原町木皿 北茨城市磯原町木皿
嶋田 実さん（76歳）北茨城市磯原町磯原 自宅
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小野 由美子さん（87歳）金山町朝日台 しょうぶ苑植田
猪狩ケサヨさん（87歳）川前町下桶売字荻 セレモニーホールくさの彩華
吉田もと子さん（77歳）鹿島町船戸 メモリアルホールみよの杜
佐藤要司さん（65歳）内郷宮町金坂 総合葬祭せきの
いわき市県外
中山健治さん（86歳）日立市十王町伊師 あいぱるホール高萩会館
矢畑伸宏さん（60歳）高萩市大和町 あいぱるホール高萩会館
鈴木公司さん（52歳）高萩市若栗 あいぱるホール高萩会館
豊田トキヱさん（97歳）北茨城市磯原町木皿 北茨城市磯原町木皿
嶋田 実さん（76歳）北茨城市磯原町磯原 自宅
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