３月１日（お悔やみ情報）

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いわき市内佐藤 キヌさん（97歳）好間町北好間字桜下 かげつ斎苑好間田中 緑さん（94歳）遠野町上根本字小谷 やすらぎの杜遠野坂本 セツさん（92歳）山田町社岡 やすらぎの杜遠野川口雅子さん（101歳）石森 総合葬祭せきの富安美枝子さん（87歳）内郷御厩町 せきのホール馬目 守通さん（78歳）平字四軒町 せきのホール杵渕 健さん（93歳）植田町横町 あいぱるホールアデイ勿来会館金古しのぶさん（53歳）中央台鹿島 ライフケア小名浜会堂鈴木ヒナ子さん（93歳）中之作字戦 ライフケア小名浜会堂窪田千津子さん（87歳）明治団地 ライフケア平会堂小宮 歩さん（25歳）平下荒川字久世原 いわき迎賓館さがみ典礼加藤 健一さん（60歳）郷ヶ丘 いわき迎賓館さがみ典礼小野 英子さん（88歳）市常磐湯本町宝海 さがみ葬斎会館いわきいわき市県外池澤 博さん（73歳）高萩市安良川 やまとセレモニーホール高萩