３月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 林 文枝さん(98歳)
- 住所
- 平上平窪字酢釜
- 喪主
- 林 文則さん
- 告別式
- ３日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪 ※花環は辞退
四倉地区
- 故人氏名
- 佐藤 一夫さん (72歳)
- 住所
- 四倉町上仁井田字夕円
- 喪主
- 佐藤 伸治さん
- 告別式
- ５日午前11時よりリリーブホールさんえい ※花環は辞退
小川地区
- 故人氏名
- 佐藤 美佐子さん(89歳)
- 住所
- 小川町下小川字前原
- 喪主
- 佐藤 信さん
- 告別式
- ４日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
- 故人氏名
- 鈴木 重雄さん(93歳)
- 住所
- 小川町下小川字前原
- 喪主
- 鈴木 伸さん
- 告別式
- ９日午後０時半より清翔苑 平
いわき市内
佐藤 キヌさん（97歳）好間町北好間字桜下 かげつ斎苑好間
田中 緑さん（94歳）遠野町上根本字小谷 やすらぎの杜遠野
坂本 セツさん（92歳）山田町社岡 やすらぎの杜遠野
川口雅子さん（101歳）石森 総合葬祭せきの
富安美枝子さん（87歳）内郷御厩町 せきのホール
馬目 守通さん（78歳）平字四軒町 せきのホール
杵渕 健さん（93歳）植田町横町 あいぱるホールアデイ勿来会館
金古しのぶさん（53歳）中央台鹿島 ライフケア小名浜会堂
鈴木ヒナ子さん（93歳）中之作字戦 ライフケア小名浜会堂
窪田千津子さん（87歳）明治団地 ライフケア平会堂
小宮 歩さん（25歳）平下荒川字久世原 いわき迎賓館さがみ典礼
加藤 健一さん（60歳）郷ヶ丘 いわき迎賓館さがみ典礼
小野 英子さん（88歳）市常磐湯本町宝海 さがみ葬斎会館いわき
いわき市県外
池澤 博さん（73歳）高萩市安良川 やまとセレモニーホール高萩
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佐藤 キヌさん（97歳）好間町北好間字桜下 かげつ斎苑好間
田中 緑さん（94歳）遠野町上根本字小谷 やすらぎの杜遠野
坂本 セツさん（92歳）山田町社岡 やすらぎの杜遠野
川口雅子さん（101歳）石森 総合葬祭せきの
富安美枝子さん（87歳）内郷御厩町 せきのホール
馬目 守通さん（78歳）平字四軒町 せきのホール
杵渕 健さん（93歳）植田町横町 あいぱるホールアデイ勿来会館
金古しのぶさん（53歳）中央台鹿島 ライフケア小名浜会堂
鈴木ヒナ子さん（93歳）中之作字戦 ライフケア小名浜会堂
窪田千津子さん（87歳）明治団地 ライフケア平会堂
小宮 歩さん（25歳）平下荒川字久世原 いわき迎賓館さがみ典礼
加藤 健一さん（60歳）郷ヶ丘 いわき迎賓館さがみ典礼
小野 英子さん（88歳）市常磐湯本町宝海 さがみ葬斎会館いわき
いわき市県外
池澤 博さん（73歳）高萩市安良川 やまとセレモニーホール高萩
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