３月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内小池 浩子さん（63歳）佐糠町東 家族葬ホール家族物語勿来蛭田アツ子さん（87歳）田人町黒田 やすらぎの杜遠野矢部 敏晴さん（85歳）常磐湯本町 さがみ葬斎会館いわき猪野 弘美さん（90歳）平沼ノ内字代ノ下 しらた斎場塩屋崎大竹 克芳さん（83歳）小名浜愛宕上 さがみ葬斎会館いわきいわき市県外大髙 梅さん（94歳）高萩市有明町 あいぱるファミリーホール高萩館