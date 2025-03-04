３月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 木田 久文さん(65歳)
- 住所
- 四倉町駒込字棚橋
- 喪主
- 木田 竜一さん
- 告別式
- ５日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪 ※花環は辞退
- 故人氏名
- 横山 庄一さん(86歳)
- 住所
- 四倉町八茎字片倉
- 喪主
- 横山 一枝さん
- 告別式
- ５日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉で家族葬にて執り行う
いわき市内
小池 浩子さん（63歳）佐糠町東 家族葬ホール家族物語勿来
蛭田アツ子さん（87歳）田人町黒田 やすらぎの杜遠野
矢部 敏晴さん（85歳）常磐湯本町 さがみ葬斎会館いわき
猪野 弘美さん（90歳）平沼ノ内字代ノ下 しらた斎場塩屋崎
大竹 克芳さん（83歳）小名浜愛宕上 さがみ葬斎会館いわき
いわき市県外
大髙 梅さん（94歳）高萩市有明町 あいぱるファミリーホール高萩館
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小池 浩子さん（63歳）佐糠町東 家族葬ホール家族物語勿来
蛭田アツ子さん（87歳）田人町黒田 やすらぎの杜遠野
矢部 敏晴さん（85歳）常磐湯本町 さがみ葬斎会館いわき
猪野 弘美さん（90歳）平沼ノ内字代ノ下 しらた斎場塩屋崎
大竹 克芳さん（83歳）小名浜愛宕上 さがみ葬斎会館いわき
いわき市県外
大髙 梅さん（94歳）高萩市有明町 あいぱるファミリーホール高萩館
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