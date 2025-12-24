福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１２月２３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
佐藤　勝美さん(91歳)
住所
明治団地
喪主
佐藤　勝典さん
告別式
26日より山光堂メモリアルホール迎賓館
故人氏名
長澤　明美さん(66歳)
住所
平字大工町
喪主
長澤　信治さん
告別式
27日より山光堂メモリアルホール迎賓館
大竹　秋子さん（94歳）錦町入原　24日アルコ会館勿来
大平　　浩さん（89歳）富津町蛭坪　25日アルコ会館勿来
高木　徳美さん（86歳）郷ヶ丘　24日アルコ会館いわき
若松キミ子さん（83歳）泉玉露一丁目　26日アルコ会館泉
緑川　美穂さん（40歳）小名浜字富岡向　25日本多斎苑小名浜
鈴木シツ子さん（94歳）植田町町後　19日あいぱるファミリーホール泉館
小野　幸雄さん（71歳）山田町余木田　25日JA葬祭ラポール錦
鈴木　正子さん（100歳）平下大越字細田　25日JA葬祭ラポール平
根本由美子さん（74歳）内郷御厩町一丁目　25日かげつ斎苑好間
荒井　若子さん（85歳）平下神谷字岸前　20日家族葬ホール家族物語好間
佐藤　惠子さん（78歳）泉滝尻三丁目　25日家族葬ホール家族物語泉
中田　耕一さん（83歳）金山町東台　26日家族葬ホール家族物語勿来
伊藤　由弘さん（88歳）小名浜住吉　22日家族葬のファミラル岡小名
大平三代子さん（92歳）遠野町滝字川原　24日やすらぎの杜遠野
佐藤　眞一さん（73歳）平字作町三丁目　25日九品寺檀信徒会館
栗田　ノブさん（92歳）平字長橋町　26日せきのホール
菊地　靜子さん（89歳）川前町下桶売字五味沢　26日セレモニーホールくさの悠華

黒木千代子さん（93歳）北茨城市中郷町上桜井　11日自宅
渡邉日出夫さん（70歳）日立市十王町伊師　19日自宅
雨宮めぐみさん（53歳）北茨城市磯原町磯原　20日あいぱるホール磯原会館
渡邊　清司さん（76歳）北茨城市関南町仁井田　24日あいぱるホール磯原会館
阿部　進一さん（81歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘　19日あいぱるファミリーホール中郷館
渡邉　鉄衛さん（89歳）高萩市島名　15日あいぱるファミリーホール高萩館
臼井　英子さん（95歳）高萩市高萩　19日あいぱるファミリーホール高萩館
