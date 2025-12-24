１２月２３日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区 故人氏名 佐藤 勝美さん(91歳) 住所 明治団地 喪主 佐藤 勝典さん 告別式 26日より山光堂メモリアルホール迎賓館 故人氏名 長澤 明美さん(66歳) 住所 平字大工町 喪主 長澤 信治さん 告別式 27日より山光堂メモリアルホール迎賓館



大平 浩さん（89歳）富津町蛭坪 25日アルコ会館勿来

高木 徳美さん（86歳）郷ヶ丘 24日アルコ会館いわき

若松キミ子さん（83歳）泉玉露一丁目 26日アルコ会館泉

緑川 美穂さん（40歳）小名浜字富岡向 25日本多斎苑小名浜

鈴木シツ子さん（94歳）植田町町後 19日あいぱるファミリーホール泉館

小野 幸雄さん（71歳）山田町余木田 25日JA葬祭ラポール錦

鈴木 正子さん（100歳）平下大越字細田 25日JA葬祭ラポール平

根本由美子さん（74歳）内郷御厩町一丁目 25日かげつ斎苑好間

荒井 若子さん（85歳）平下神谷字岸前 20日家族葬ホール家族物語好間

佐藤 惠子さん（78歳）泉滝尻三丁目 25日家族葬ホール家族物語泉

中田 耕一さん（83歳）金山町東台 26日家族葬ホール家族物語勿来

伊藤 由弘さん（88歳）小名浜住吉 22日家族葬のファミラル岡小名

大平三代子さん（92歳）遠野町滝字川原 24日やすらぎの杜遠野

佐藤 眞一さん（73歳）平字作町三丁目 25日九品寺檀信徒会館

栗田 ノブさん（92歳）平字長橋町 26日せきのホール

菊地 靜子さん（89歳）川前町下桶売字五味沢 26日セレモニーホールくさの悠華 大竹 秋子さん（94歳）錦町入原 24日アルコ会館勿来大平 浩さん（89歳）富津町蛭坪 25日アルコ会館勿来高木 徳美さん（86歳）郷ヶ丘 24日アルコ会館いわき若松キミ子さん（83歳）泉玉露一丁目 26日アルコ会館泉緑川 美穂さん（40歳）小名浜字富岡向 25日本多斎苑小名浜鈴木シツ子さん（94歳）植田町町後 19日あいぱるファミリーホール泉館小野 幸雄さん（71歳）山田町余木田 25日JA葬祭ラポール錦鈴木 正子さん（100歳）平下大越字細田 25日JA葬祭ラポール平根本由美子さん（74歳）内郷御厩町一丁目 25日かげつ斎苑好間荒井 若子さん（85歳）平下神谷字岸前 20日家族葬ホール家族物語好間佐藤 惠子さん（78歳）泉滝尻三丁目 25日家族葬ホール家族物語泉中田 耕一さん（83歳）金山町東台 26日家族葬ホール家族物語勿来伊藤 由弘さん（88歳）小名浜住吉 22日家族葬のファミラル岡小名大平三代子さん（92歳）遠野町滝字川原 24日やすらぎの杜遠野佐藤 眞一さん（73歳）平字作町三丁目 25日九品寺檀信徒会館栗田 ノブさん（92歳）平字長橋町 26日せきのホール菊地 靜子さん（89歳）川前町下桶売字五味沢 26日セレモニーホールくさの悠華 黒木千代子さん（93歳）北茨城市中郷町上桜井 11日自宅

渡邉日出夫さん（70歳）日立市十王町伊師 19日自宅

雨宮めぐみさん（53歳）北茨城市磯原町磯原 20日あいぱるホール磯原会館

渡邊 清司さん（76歳）北茨城市関南町仁井田 24日あいぱるホール磯原会館

阿部 進一さん（81歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘 19日あいぱるファミリーホール中郷館

渡邉 鉄衛さん（89歳）高萩市島名 15日あいぱるファミリーホール高萩館

臼井 英子さん（95歳）高萩市高萩 19日あいぱるファミリーホール高萩館

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン







