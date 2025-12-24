１２月２３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 佐藤 勝美さん(91歳)
- 住所
- 明治団地
- 喪主
- 佐藤 勝典さん
- 告別式
- 26日より山光堂メモリアルホール迎賓館
- 故人氏名
- 長澤 明美さん(66歳)
- 住所
- 平字大工町
- 喪主
- 長澤 信治さん
- 告別式
- 27日より山光堂メモリアルホール迎賓館
大竹 秋子さん（94歳）錦町入原 24日アルコ会館勿来
大平 浩さん（89歳）富津町蛭坪 25日アルコ会館勿来
高木 徳美さん（86歳）郷ヶ丘 24日アルコ会館いわき
若松キミ子さん（83歳）泉玉露一丁目 26日アルコ会館泉
緑川 美穂さん（40歳）小名浜字富岡向 25日本多斎苑小名浜
鈴木シツ子さん（94歳）植田町町後 19日あいぱるファミリーホール泉館
小野 幸雄さん（71歳）山田町余木田 25日JA葬祭ラポール錦
鈴木 正子さん（100歳）平下大越字細田 25日JA葬祭ラポール平
根本由美子さん（74歳）内郷御厩町一丁目 25日かげつ斎苑好間
荒井 若子さん（85歳）平下神谷字岸前 20日家族葬ホール家族物語好間
佐藤 惠子さん（78歳）泉滝尻三丁目 25日家族葬ホール家族物語泉
中田 耕一さん（83歳）金山町東台 26日家族葬ホール家族物語勿来
伊藤 由弘さん（88歳）小名浜住吉 22日家族葬のファミラル岡小名
大平三代子さん（92歳）遠野町滝字川原 24日やすらぎの杜遠野
佐藤 眞一さん（73歳）平字作町三丁目 25日九品寺檀信徒会館
栗田 ノブさん（92歳）平字長橋町 26日せきのホール
菊地 靜子さん（89歳）川前町下桶売字五味沢 26日セレモニーホールくさの悠華
黒木千代子さん（93歳）北茨城市中郷町上桜井 11日自宅
渡邉日出夫さん（70歳）日立市十王町伊師 19日自宅
雨宮めぐみさん（53歳）北茨城市磯原町磯原 20日あいぱるホール磯原会館
渡邊 清司さん（76歳）北茨城市関南町仁井田 24日あいぱるホール磯原会館
阿部 進一さん（81歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘 19日あいぱるファミリーホール中郷館
渡邉 鉄衛さん（89歳）高萩市島名 15日あいぱるファミリーホール高萩館
臼井 英子さん（95歳）高萩市高萩 19日あいぱるファミリーホール高萩館
