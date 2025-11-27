１１月２６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
小名浜地区
- 故人氏名
- 斉藤 完志さん(75歳)
- 住所
- 泉町本谷字内方
- 喪主
- 斉藤 すみえさん
- 告別式
- 29日正午より清翔苑 平
市外
- 故人氏名
- 島 信幸さん(55歳)
- 住所
- 双葉郡浪江町請戸字持平
- 喪主
- 島 利恵子さん
- 告別式
- 29日正午よりリリーブホールさんえい
澤田 サトさん（93歳）中岡町 26日家族葬ホール家族物語勿来
新田 幸夫さん（72歳）常磐下湯長谷町 12日家族葬ホール 家族物語 泉
折笠ウメヨさん（100歳）遠野町入遠野字白鳥 28日遠野町入遠野字白鳥
山形千代子さん（92歳）植田町本町 27日アルコ会館 勿来
矢吹 正夫さん（84歳）中央台鹿島 27日アルコ会館 いわき
小野 晋一さん（85歳）小名浜字古湊 28日本多斎苑 小名浜
冨永 正勝さん（72歳）常磐上湯長谷町梅ケ平 26日かげつ斎苑 湯本
荒川 和宏さん（57歳）泉町 23日あいぱるファミリーホール泉館
生田目 實さん（86歳）小名浜字神成塚 20日あいぱるファミリーホール泉館
松本 明能さん（90歳）小川町高萩字鹿野 28日JA葬祭ラポール平窪
佐藤 徹さん（90歳）四倉町字田戸 12月1日JA葬祭ラポール四倉
阿部 幸男さん（75歳）内郷御厩町番匠地 27日ライフケア好間会堂
鈴木タカ子さん（99歳）小名浜諏訪町 26日ライフケア小名浜会堂
鈴木 正子さん（84歳）山田町堂平1番地 29日やすらぎの杜遠野
澁澤 克巳さん（84歳）小名浜岡小名 22日家族葬のファミラル岡小名
齊藤ナヲ子さん（87歳）小名浜南富岡字薬師前 22日さがみ植田斎場
下山田悦子さん（78歳）勿来町大高中郡 25日自宅
小野 眞平さん（93歳）常磐下船尾町中畑 28日吉成斎苑 花の葬送
松本 芳子さん（101歳）双葉郡浪江町大字川添字南上ノ原 26日ライフケア好間会堂
今福 玉子さん（89歳）双葉郡浪江町大字小野田字下原 27日せきのホール
