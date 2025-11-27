１１月２６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

澤田 サトさん（93歳）中岡町 26日家族葬ホール家族物語勿来新田 幸夫さん（72歳）常磐下湯長谷町 12日家族葬ホール 家族物語 泉折笠ウメヨさん（100歳）遠野町入遠野字白鳥 28日遠野町入遠野字白鳥山形千代子さん（92歳）植田町本町 27日アルコ会館 勿来矢吹 正夫さん（84歳）中央台鹿島 27日アルコ会館 いわき小野 晋一さん（85歳）小名浜字古湊 28日本多斎苑 小名浜冨永 正勝さん（72歳）常磐上湯長谷町梅ケ平 26日かげつ斎苑 湯本荒川 和宏さん（57歳）泉町 23日あいぱるファミリーホール泉館生田目 實さん（86歳）小名浜字神成塚 20日あいぱるファミリーホール泉館松本 明能さん（90歳）小川町高萩字鹿野 28日JA葬祭ラポール平窪佐藤 徹さん（90歳）四倉町字田戸 12月1日JA葬祭ラポール四倉阿部 幸男さん（75歳）内郷御厩町番匠地 27日ライフケア好間会堂鈴木タカ子さん（99歳）小名浜諏訪町 26日ライフケア小名浜会堂鈴木 正子さん（84歳）山田町堂平1番地 29日やすらぎの杜遠野澁澤 克巳さん（84歳）小名浜岡小名 22日家族葬のファミラル岡小名齊藤ナヲ子さん（87歳）小名浜南富岡字薬師前 22日さがみ植田斎場下山田悦子さん（78歳）勿来町大高中郡 25日自宅小野 眞平さん（93歳）常磐下船尾町中畑 28日吉成斎苑 花の葬送

松本 芳子さん（101歳）双葉郡浪江町大字川添字南上ノ原 26日ライフケア好間会堂

今福 玉子さん（89歳）双葉郡浪江町大字小野田字下原 27日せきのホール

